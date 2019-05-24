精选交易：罗素2000或面临重大下破

罗素2000/美国小型股2000指数短线技术面展望（5月24日 周五）













技术面关键要素

罗素2000指数自2019年12月26日以来表现持续落后于美国主要基准股指，而全球股市已自2018年4季度大跌中展开反弹。

自2019年5月6日触及今年迄今高点1618以来，美国小型股2000指数（罗素2000期货的代表）已遭遇3周下跌，以7.9%跌幅于昨天（5月23日）创下1492低点。自关键中期阻力1618遭拒后，股指当前价格走势已形成看跌双顶形态。

“双顶”颈线支撑落在1490，中期动量依旧消极。日图RSI震荡指标仍低于相应重要阻力55，尚未到达极端超卖水平19。

较短线来看，该指数自2019年5月6日以来一直处于小型下跌通道内，目前这轮自昨天（5月23日）1492低点开始的反弹，符合在过去两天急剧小幅下跌后形成的“熊旗”/区间盘整形态。

关键短线阻力位于1525，定义此处的包括2019年5月20日/21日前小波段低点区域，小型下降通道上轨。下个重要短线支撑位于1465，此处为小型下降通道下轨以及2019年5月6日高点以来下行之1倍扩展位。

关键价位（一到三天）

中级阻力：1515

中枢（关键阻力）： 1525

支撑：1490 & 1465

下个阻力： 1570

结论

关键短线中枢阻力1525之下，技术面要素凸显“双顶”颈线支撑1490下方下破风险，股指很可能面临新一轮推低，目标首先看向下个支撑1465。

但若小时图收于1525之上，看跌情境落空，转而修正反弹，再度考验1570（2019年5月2日至16日形成的密集区）。

图表来自: City Index Advantage TraderPro & eSignal



