精选交易：日经225小型区间阻力可见看跌要素

日经225/日本225指数短线技术面展望（5月28日，周二）

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2019/5/28 10:28:00
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日经225/日本225指数短线技术面展望（5月28日，周二）



技术面关键要素

  • 日本225指数（日经225期货的代表）自上周五（5月24日）亚盘低点20797迄今2.4%幅度的反弹几乎触及小型区间阻力214000。
  • 有趣的是，股指已开始显露看涨势竭信号，价格自2019年5月24日美盘低点21047以来已形成小型看跌“上升楔形”，小时图随机震荡指标读数也极端超买。
  • 关注重要短线支撑20800，此处为2019年5月14日以来小型区间底部。

关键价位 （一到三天）

中级阻力：21300

中枢（关键阻力）：21400

支撑：21060 & 20800

下个阻力：21900（关键中期支点）

结论

若关键短线中枢阻力21400不破，股指或有进一步推低，目标首先看向21060，然后20800。

反之，若小时图收于21400之上，后市或继续上修，攻向我们最新每周技术面展望报告强调的关键中期支点阻力21900。

图表来自：City Index Advantage TraderPro 



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