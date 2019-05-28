精选交易：日经225小型区间阻力可见看跌要素

日经225/日本225指数短线技术面展望（5月28日，周二）
技术面关键要素
- 日本225指数（日经225期货的代表）自上周五（5月24日）亚盘低点20797迄今2.4%幅度的反弹几乎触及小型区间阻力214000。
- 有趣的是，股指已开始显露看涨势竭信号，价格自2019年5月24日美盘低点21047以来已形成小型看跌“上升楔形”，小时图随机震荡指标读数也极端超买。
- 关注重要短线支撑20800，此处为2019年5月14日以来小型区间底部。
关键价位 （一到三天）
中级阻力：21300
中枢（关键阻力）：21400
支撑：21060 & 20800
下个阻力：21900（关键中期支点）
结论
若关键短线中枢阻力21400不破，股指或有进一步推低，目标首先看向21060，然后20800。
反之，若小时图收于21400之上，后市或继续上修，攻向我们最新每周技术面展望报告强调的关键中期支点阻力21900。
图表来自：City Index Advantage TraderPro
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午