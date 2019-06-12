精选交易：纳斯达克100指数短线或回调

纳斯达克100/美国科技100短线技术面展望









技术要素

美国科技100（纳斯达克100指数期货的代表）自6月3日低点6936反弹7%，并且连续6天收高，期间没有任何回调。

过去两天出现了上涨势竭的因素，其中6月1日日图形成看跌的“射日之星”K线形态，伴随着小时图RSI形成看跌背离信号，暗示股指最近的上涨动能已开始减退。

该股指同样下破小级别下降趋势线，其在6月3日以来一直支撑起下档。此外，小时图RSI距离严重超卖还有空间。

关键价位（1-3天）

中级阻力位：7515

枢轴点 (关键阻力位): 7600

支撑位: 7350 & 7250/7200

下个阻力位: 7745 (斐波纳契扩展位)

结论

如果受制于关键的短线水平阻力位7600，该股指可能展开潜在小级别回调/下修，目标近期支撑位7350，最低在关键的中线支撑区域7250/7200（6月3日低点到6月11日高点的50%/61.8%回档位）。

但若小时图收7600，上述回调情境落空，后市可能延续上涨，目标下个中级阻力位7745。

图表来自City Index Advantage TraderPro







