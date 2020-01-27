脸书网四季度财报前瞻

时间：1月29日美国市场收盘后

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/27 19:58:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

时间：

1月29日美国市场收盘后

预期值：

  • EPS 2.50美元，上涨5%
  • 营收209亿美元，增加23%
  • 月活用户24.9亿 增加7%
  • 过去8个季度，脸书网（Facebook）的盈利都好于预期；而且过去6个季度的营收好于预期。

脸书网2019年的表现令人惊艳。该科技巨头强劲的营收与盈利增长带动当年股价攀升56%。脸书网股价可以持续成长吗？抑或遭到疫情恐慌情绪的冲击？

需要关注的点：

1，营收增长放慢 – 继三季度营收年率增长29%、二季度上涨28%后，该公司首席执行官对四季度的前景发出警告，声称预计“四季度营收增长的减速更加明显”。主流预期值为23%。

2，月活用户 – 虽然遭遇监管层的密集审查，并且不断爆出负面消息，脸书网并没有出现用户大举抛弃这个平台的迹象。月活用户据预测增加7%，但我们应该关注脸书网自己推出的指标，其用以剔除服务中重复的用户。脸书网四季度应用程序集合中该独特的用户数字有增加吗？

3，指引 – 展望后市，脸书网预测一季度EPS增加10%、广告营收增加23%。投资者将警惕这种指引是否有任何变化。

4，成本 – 2020年将是转型的一年，而且在监管审查的压力下，脸书网持续投入安全保障与隐私服务，所以成本层面将受到密切关注。这些投入据预测在2020年增加540亿-590亿美元之间，这个数字可能超过2019年的成本，当年数字为460亿-480亿美元。

关于图表：

脸书网股价在1月22日创下历史高点222.75，目前交投于其50、100和200简单均线，呈现看涨信号。

强劲的支撑位可见于205/203一线，那里是50均线、12月12日高点以及上升趋势线所在。如果失守，可能逆转当前的上涨趋势。而阻力位可见于222.66和历史高点222.75。


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