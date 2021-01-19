2021年FAANG群体可能继续分化，苹果与亚马逊最被看好

2020年，疫情加速了企业的数字化转型过程。FAANG群体股票在2020年全年大涨。但随着四季度财报揭晓日逼近，FAANG股票似乎丧失了反弹动能。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/1/20 4:43:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

2020年，由于疫情封锁加速了疫情前就已萌芽的数字化转型，FAANG无疑是最大的赢家。居家令与WFH的建立对科技股构成巨大的利好，苹果、亚马逊、Alphabet、脸书网与奈飞等果断摆脱3月中旬的颓势，给2020年画上令人惊艳的句号。

但更进一步观察我们发现，FAANG群体股价的反弹已经丧失动能，大部分股票最近横盘，个别股票甚至下跌。

新冠病毒疫苗与板块轮动
我们往回看发现，疫苗消息在2020年11月初变得密集。各大制药公司发布的疫苗有效性与受试者无不良记录都意味着疫情结束的可能性突然变得真切。随着经济活动重启的前景升温，与经济表现密切相关的股票备受青睐。

市场风格明显从成长股转向价值股，推动道指11月飚升11%，而FAANG群体平均涨幅只有5%。

随着经济活动重启的前景涌现与经济增长回暖，价值股相对科技巨头的吸引力上升并且拓宽了反弹基数，11月以来饱受打击的金融与能源股斩获的涨幅最大而FAANG表现落后。这种趋势有望延续。

从很多方面看数字转型的进程远未结束，但需求自然将自高峰回落。也就是说，对科技公司的服务需求与订阅需求不大可能断崖式下降，消费者通常与科技公司的业务生态绑定。

FAANG分化
另外值得注意的是，FAANG群体正在分化，也是今年接下来需要观察的核心主题。

2020年全年，苹果与亚马逊股价双双反弹80%左右。奈飞和脸书网、Alphabet的反弹幅度分别为70%左右和30%，不及反弹43%的纳斯达克100指数。

这些数字表明，以广告收入为营收主要来源的那部分科技公司表现并不理想。

展望后市，FAANG群体可能继续分化，最被看好的是苹果与亚马逊，而围绕着脸书网的乐观情绪正在消退。

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