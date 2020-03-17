欧元/美元有望考验年内低点？

欧元/美元有望考验年内低点？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/17 20:41:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在资金涌入美元避险的背景下，欧元/美元跌穿1.10，至2月底以来最低点。

德国ZEW报告令本就惊恐的市场雪上加霜。衡量金融分析师的情绪及其对经济形势看法的ZEW指数，3月暴跌并创下有记录以来最深的跌幅。

ZEW指数自2月的+8.7跌至-49.5，现在处于2011年12月以来最低点。

德国衰退

德国正快速走向衰退，但总理昨天宣布全面封锁这个欧洲这个最大的经济体：所有的商店将关闭、停止境内外旅游、饭店下午6点即关门、不允许开展任何体育或文化活动。所以，消费将骤然下降。大型汽车制造商也已宣布临时停产。封锁之下供需双双熄火，将对经济造成毁灭性的影响。

而出现问题的不只是德国，欧元区几大经济体意大利、西班牙和法国全部面临新冠疫情的巨大压力。在各国政府封锁应对疫情之际，本就非常脆弱的经济体更是摇摇欲坠。

美国零售销售不及预期

与此同时，美国的数据也令人失望。2月零售销售下降0.5%，不及增加0.2%的预期。这些数据表明，在疫情导致社交疏离举措推行之前，美国经济的主引擎消费就已开始放慢。这令市场担心，接下来几个月的数字将异常糟糕。

离岸美元市场压力

美联储已经竭尽所能缓解货币市场的压力，但最近的信号表明这些努力一直没有奏效，原因很可能是贷款商预期企业的流动性需求增加并且日益担心坏账而囤积美元。最能体现这种担心的是欧元/美元3个月外汇差价，一度自本月初的区区20个基点扩大至124个基点，创下欧债危机以来最大的水平。这种情况表明，市场参与者愿意为美元付出更高的溢价。这是明确的警示信号。

欧元/美元自3月9日创下14个月高点后持续下修，后市可望回踩年内低点。全球金融市场的震荡加上对经济衰退的担忧，促使交易员涌入美元和日元等避险。

需要关注的价位

欧元/美元跌逾1.5%，报在1.10，但已自时段低点1.0974回升。该货币对交投于其50、100和200期简单均线与下降趋势线下方。

即时支撑位可见于周二低点1.0974、2月28日低点1.0953和2月26日低点1.0880。

阻力位可见于200期均线1.1026、周二高点1.1118和100期均线1.1130。4小时图如果站上1.1170，可望扭转当前下跌趋势。





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