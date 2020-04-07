欧元/美元上攻1.09，关注欧元集团会议





市场冒险情绪回暖，推动欧元/美元上涨，结束连续7个时段的下跌，也冲击了对避险美元的买需。欧元/美元创下三天高点，目前交投于交易区间的上轨。数据显示，欧洲疫情重点城市意大利、西班牙与法国等的新冠病例数正开始企稳，与此同时，德国每日康复人数多于新增病例。纽约市也呈现出新冠疫情曲线趋平的信号。新冠病毒数字的下降在过去36个小时给市场注入强烈的冒险情绪。德国工业产出数据好于预期德国好于预期的工业产出数据同样利好冒险情绪。2月工业产出月率增加0.3%，为2019年年初以来首次连续两个月上涨。该数据显示，德国工业在新冠疫情爆发之前终于复苏。但是，这只是过去的数据，封城措施意味着接下来的工业产出骤降。“新冠债券” – 不大可能推行现在的焦点将转向今天晚些时候的欧元集团会议。据预测，欧元集团将就联合行动帮助成员国应对疫情进行磋商。磋商可能涉及备受争议的主题“新冠债券”，即所有19个欧元区国家将共同发行新的债券。西班牙和意大利受创最严重的国家支持该举措，但德国与荷兰强烈反对以此举缓冲疫情对经济的冲击。这些保守的北方国家担心，“新冠债券”可能意味着平摊所有主权债务，并且北部国家为南部国家的支出“买单”。市场的广泛预期是，欧元集团将同意动用欧元区4100亿欧元救援基金。需要关注的价位欧元/美元本周低开后目前上涨1%，已经站上下降趋势线阻力位，有望测试100期均线所在的1.0910。如果攻克该位，后市可能上攻50期均线1.0940和4月2日高点1.0965。下档支撑可见于趋势线阻力转化而来的支撑位1.0835、昨天低点1.0676。