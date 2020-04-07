欧元/美元上攻1.09，关注欧元集团会议

市场冒险情绪回暖，推动欧元/美元上涨，结束连续7个时段的下跌，也冲击了对避险美元的买需。欧元/美元创下三天高点，目前交投于交易区间的上轨。
数据显示，欧洲疫情重点城市意大利、西班牙与法国等的新冠病例数正开始企稳，与此同时，德国每日康复人数多于新增病例。纽约市也呈现出新冠疫情曲线趋平的信号。新冠病毒数字的下降在过去36个小时给市场注入强烈的冒险情绪。
德国工业产出数据好于预期
德国好于预期的工业产出数据同样利好冒险情绪。2月工业产出月率增加0.3%，为2019年年初以来首次连续两个月上涨。该数据显示，德国工业在新冠疫情爆发之前终于复苏。但是，这只是过去的数据，封城措施意味着接下来的工业产出骤降。
“新冠债券” – 不大可能推行
现在的焦点将转向今天晚些时候的欧元集团会议。据预测，欧元集团将就联合行动帮助成员国应对疫情进行磋商。磋商可能涉及备受争议的主题“新冠债券”，即所有19个欧元区国家将共同发行新的债券。西班牙和意大利受创最严重的国家支持该举措，但德国与荷兰强烈反对以此举缓冲疫情对经济的冲击。这些保守的北方国家担心，“新冠债券”可能意味着平摊所有主权债务，并且北部国家为南部国家的支出“买单”。
市场的广泛预期是，欧元集团将同意动用欧元区4100亿欧元救援基金。
需要关注的价位
欧元/美元本周低开后目前上涨1%，已经站上下降趋势线阻力位，有望测试100期均线所在的1.0910。如果攻克该位，后市可能上攻50期均线1.0940和4月2日高点1.0965。
下档支撑可见于趋势线阻力转化而来的支撑位1.0835、昨天低点1.0676。
数据显示，欧洲疫情重点城市意大利、西班牙与法国等的新冠病例数正开始企稳，与此同时，德国每日康复人数多于新增病例。纽约市也呈现出新冠疫情曲线趋平的信号。新冠病毒数字的下降在过去36个小时给市场注入强烈的冒险情绪。
德国工业产出数据好于预期
德国好于预期的工业产出数据同样利好冒险情绪。2月工业产出月率增加0.3%，为2019年年初以来首次连续两个月上涨。该数据显示，德国工业在新冠疫情爆发之前终于复苏。但是，这只是过去的数据，封城措施意味着接下来的工业产出骤降。
“新冠债券” – 不大可能推行
现在的焦点将转向今天晚些时候的欧元集团会议。据预测，欧元集团将就联合行动帮助成员国应对疫情进行磋商。磋商可能涉及备受争议的主题“新冠债券”，即所有19个欧元区国家将共同发行新的债券。西班牙和意大利受创最严重的国家支持该举措，但德国与荷兰强烈反对以此举缓冲疫情对经济的冲击。这些保守的北方国家担心，“新冠债券”可能意味着平摊所有主权债务，并且北部国家为南部国家的支出“买单”。
市场的广泛预期是，欧元集团将同意动用欧元区4100亿欧元救援基金。
需要关注的价位
欧元/美元本周低开后目前上涨1%，已经站上下降趋势线阻力位，有望测试100期均线所在的1.0910。如果攻克该位，后市可能上攻50期均线1.0940和4月2日高点1.0965。
下档支撑可见于趋势线阻力转化而来的支撑位1.0835、昨天低点1.0676。
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