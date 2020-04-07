欧元/美元上攻1.09，关注欧元集团会议

市场冒险情绪回暖，推动欧元/美元上涨，结束连续7个时段的下跌，也冲击了对避险美元的买需。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/7 18:13:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
市场冒险情绪回暖，推动欧元/美元上涨，结束连续7个时段的下跌，也冲击了对避险美元的买需。欧元/美元创下三天高点，目前交投于交易区间的上轨。
数据显示，欧洲疫情重点城市意大利、西班牙与法国等的新冠病例数正开始企稳，与此同时，德国每日康复人数多于新增病例。纽约市也呈现出新冠疫情曲线趋平的信号。新冠病毒数字的下降在过去36个小时给市场注入强烈的冒险情绪。

德国工业产出数据好于预期
德国好于预期的工业产出数据同样利好冒险情绪。2月工业产出月率增加0.3%，为2019年年初以来首次连续两个月上涨。该数据显示，德国工业在新冠疫情爆发之前终于复苏。但是，这只是过去的数据，封城措施意味着接下来的工业产出骤降。

“新冠债券” – 不大可能推行
现在的焦点将转向今天晚些时候的欧元集团会议。据预测，欧元集团将就联合行动帮助成员国应对疫情进行磋商。磋商可能涉及备受争议的主题“新冠债券”，即所有19个欧元区国家将共同发行新的债券。西班牙和意大利受创最严重的国家支持该举措，但德国与荷兰强烈反对以此举缓冲疫情对经济的冲击。这些保守的北方国家担心，“新冠债券”可能意味着平摊所有主权债务，并且北部国家为南部国家的支出“买单”。
市场的广泛预期是，欧元集团将同意动用欧元区4100亿欧元救援基金。

需要关注的价位
欧元/美元本周低开后目前上涨1%，已经站上下降趋势线阻力位，有望测试100期均线所在的1.0910。如果攻克该位，后市可能上攻50期均线1.0940和4月2日高点1.0965。
下档支撑可见于趋势线阻力转化而来的支撑位1.0835、昨天低点1.0676。


相关主题： EUR 外汇 Dollar

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

欧元/美元若想逆势翻盘，先突破1.00再说
Matt Weller CFA, CMT
十月 20, 2022 01:56 上午
    欧元/美元：极性转换原则表明后市可能大跌 - 嘉盛官网
    Matt Weller CFA, CMT
    三月 24, 2022 03:49 上午
      本周重点关注货币对：欧元/美元- 嘉盛官网
      三月 8, 2022 02:59 上午
        欧元/美元：如果失守1.1125，或急跌并创下20多个月最低点 - 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        三月 2, 2022 02:28 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。