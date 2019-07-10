欧洲股市静观美联储主席证词

在美联储主席鲍威尔今天晚些时候在国会作证之前，市场非常谨慎。FTSE等欧洲股指因此略微下跌。鲍威尔的证词可能有助于我们判断，美联储在7月末会议是否降息。
外汇市场在鲍威尔演讲之前同样处于观望状态，其中美元兑欧元和英镑略微下跌，但兑日元和澳元上涨。
英国企业新闻几乎没有影响到FTSE的走势。
修正案未能止住英镑跌势
英国议会通过一项新的修正案，给新首相强行通过无协议脱欧制造障碍。这次的投票仅有1票优势，但此修正案赋予英国国会议员在10月份阻止无协议脱欧的权力。理论上英镑应该已经稍微走强，但由于其兑美元已经在周二跌破1.25关键价位，该投票没有构成支撑。该货币对今天早上还是创下2年新低。
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