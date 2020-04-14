中国数据提振情绪，欧洲股市将高开

隔夜亚洲市场的积极情绪正在向欧洲市场蔓延，在复活节长周末假期后，股市似将高开。中国数据的低迷程度弱于预期，加上封锁解除策略的更多评论，正在提振市场情绪。美国财报季于今天下午开幕。
中国贸易帐好于预期
中国3月出口年率下降6.6%，同期进口下滑0.9%。对这两个数字，受疫情造成封城的影响，分析师之前的预期分别为下降14%和9.5%。好于预期的结果引起这样的乐观情绪，即经济损害小于最初担心的程度。中国定于周五发布的一季度GDP将受到密切关注，广泛预期为萎缩6%。2019年一季度的GDP增长了6%。
美国财报
今天是美国财报季开启的日子，率先发布财报的是美国银行业与经济巨头。FactSet预计，标普500指数成份股的盈利减少10.2%。这个数字低于1月份预测的增加6.3%。上周，在美国发布低迷的初请失业金人数的环境中，美国股市依然取得1974年以来最佳一周成绩。投资者将密切关注，坏消息是否已全部计入了股价。
德国将解除封锁？
德国每日新冠病毒死亡人数降至176，总计2799人。德国总统默克尔（Angela Merkel）正面临着越来越多的压力，有限解除封锁并开始重启经济。新增病例数为2,2218，是连续第五天下降，也是本月增速最慢的一天。在走向常态化的呼声日高的环境中，呼吁谨慎的默克尔将召开视频会议。
今天没有重量级经济数据将要揭晓。德国通胀定于周四发布。中国定于周五发布的GDP报告也将受到密切关注，市场将从中寻找线索，判断这个全球第二大经济体在新冠疫情爆发的那个季度，经济受到了多严重的冲击。
DAX需要关注的价位：
DAX周二似将高开逾1%，延续3月19日低点以来的反弹。
即时阻力位可见于隔夜高点10796、3月10日高点11040和3月8日高点11530。
而支撑位落在趋势线10595、10150和4月2日低点9335。
中国贸易帐好于预期
中国3月出口年率下降6.6%，同期进口下滑0.9%。对这两个数字，受疫情造成封城的影响，分析师之前的预期分别为下降14%和9.5%。好于预期的结果引起这样的乐观情绪，即经济损害小于最初担心的程度。中国定于周五发布的一季度GDP将受到密切关注，广泛预期为萎缩6%。2019年一季度的GDP增长了6%。
美国财报
今天是美国财报季开启的日子，率先发布财报的是美国银行业与经济巨头。FactSet预计，标普500指数成份股的盈利减少10.2%。这个数字低于1月份预测的增加6.3%。上周，在美国发布低迷的初请失业金人数的环境中，美国股市依然取得1974年以来最佳一周成绩。投资者将密切关注，坏消息是否已全部计入了股价。
德国将解除封锁？
德国每日新冠病毒死亡人数降至176，总计2799人。德国总统默克尔（Angela Merkel）正面临着越来越多的压力，有限解除封锁并开始重启经济。新增病例数为2,2218，是连续第五天下降，也是本月增速最慢的一天。在走向常态化的呼声日高的环境中，呼吁谨慎的默克尔将召开视频会议。
今天没有重量级经济数据将要揭晓。德国通胀定于周四发布。中国定于周五发布的GDP报告也将受到密切关注，市场将从中寻找线索，判断这个全球第二大经济体在新冠疫情爆发的那个季度，经济受到了多严重的冲击。
DAX需要关注的价位：
DAX周二似将高开逾1%，延续3月19日低点以来的反弹。
即时阻力位可见于隔夜高点10796、3月10日高点11040和3月8日高点11530。
而支撑位落在趋势线10595、10150和4月2日低点9335。
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