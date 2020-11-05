英国央行驰援加上拜登暂时领先，欧洲股市有望高开

英国央行注入1500亿英镑&市场欢迎（到目前为止的）美国大选结果

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/5 13:35:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周四，欧洲股市似乎将跟随华尔街隔夜的飚升普遍高开，虽然美国大选的结果尚未公布，可能还需数日。拜登取得264张选举人团票，特朗普取得214张。特朗普已要求对多个州的票数重新计算并威胁诉诸法律，但美国股市飚升。

悬而未决、有争议的大选结果理论上是最坏的情境。但实际上市场对民主党候选人出任总统而共和党控制参议院这样可能的结果感到由衷的高兴，因为在这样的制衡下，拜登减税的措施不大可能得到参议院的批准。在这种情况下，国会的制衡结构可能利好股市。

英国央行驰援经济

英国央行在英国进入封锁之际宣布为经济追加1500亿英镑刺激资金，这点利多FTSE。

英国央行货币政策委员会一致投票决定维持利率在0.1%不变，并且将量化宽松计划扩容1500亿英镑，这个数字超过1000亿英镑的预期值。早些时候有传英国央行将降息，而英镑闻此最终决策后暂缓暴跌势头。

英国央行驰援的背景是英国进入第二次封锁并且整体经济走弱。昨天的服务业PMI数据暗示，经济主导领域的成长已在封锁开始之前就呈现停滞不前的信号。英国央行同样下调经济增长率预测值，现在预测四季度萎缩。经济复苏面临下行风险 – 考虑到封锁期间可能发生无协议脱欧的结果，这也在意料之中。英国经济需要多久才能摆脱这样的混乱仍有待观察。

在得知英国央行支援经济后，英镑/美元已自早盘的下跌中全面反弹，现在稳稳上涨0.1%。

FOMC料按兵不动

展望后市，美联储定于今天晚些时候宣布利率决策。此事件不大可能严重影响仍在高度关注美国大选结果的市场。虽然新增新冠病例数增加，过去一个月美国的经济数据一直相当喜人。市场一直大体保持稳定，美联储此次会议缺少行动的理由。美国利率在未来数年据预测维持在当前水平，而美联储很可能重申这样的信息。

FTSE 图表

FTSE上涨0.5%，4小时图已站上200期简单均线，目标指向下降趋势线阻力5940。如果站于其上，可能逆转当前下跌趋势，上看6000整数大关。


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