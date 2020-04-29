欧洲股市有望扩大涨幅，等待美国GDP与美联储决议





亚洲时段的积极态势可望延续到欧洲时段，其中欧洲股市指向高开，有望延续前一时段的涨势。围绕着经济活动重启的乐观情绪、积极的Alphabet营收与油价的劲涨，今天早上发挥巨大的提振作用。因为市场整体情绪普遍明显比一个月前乐观，风险资产继续受益。许多国家在3月末的时候开始封锁，并且存在太多的未知因素。快进一个月后我们发现各国经济活动正在逐渐重启，而围绕着潜在治疗与疫苗进展的消息，加上大剂量的财政与财政刺激政策帮助缓解新冠疫情危机对经济的冲击，这些都帮助改善人气。反弹将止步？话虽如此，未知因素还是有很多，全球许多交易所无法下重返牛市的定论。新冠疫情对经济的真实破坏力尚未可知。人们重返工作岗位与经济活动重启是件好事，但因为投资者一方面面临硬数据的残酷现实另一方面也在观察渐进重启经济活动是否可行，股市的反弹在接下来几周里将开始裹足不前的可能性也相当高。政府和投资者一样进退两难：经济活动的重启能够取得成功吗？抑或带来第二波疫情？美国GDP与美联储现在的焦点将转向美国GDP与美联储利率决议。这两件事中，GDP影响市场的潜力更大。美联储据预测不会调整利率。从最近的行动来看，美联储如果想要有所动作，不会等到月度会议。美国一季度GDP将一定程度透露新冠疫情危机对美国经济的冲击程度。整个封锁期只有两周完整包含于一季度中。如果GDP读数差于预期，将令市场恐慌，担心二季度数字将更加糟糕。投资者将转向美联储寻求帮助，判断今年经济的走势。美联储预测新冠疫情将造成多么严重的萎缩？美联储打算维持利率在零多久？美联储主席无论是强调经济缓慢、艰难地回升，抑或乐观地表示经济将快速反弹，都将奠定市场的基调。DAX需要关注的价位DAX仍处于上涨趋势中，得到一根始自3月低点的趋势线的支撑。即时阻力位可见于昨天高点10901，然后是3月10日高点11034。即时支撑位可见于昨天低点10719和趋势线支撑10595。