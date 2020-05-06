欧洲股市可能低开，等待系列数据发布

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周二欧洲股市度过了强劲的时段，其中，FTSE强力上涨并收高1.6%、DAX涨逾2.5%。周三，在新冠疫情危机正在对各经济体造成损害的担心日益升温的影响下，欧洲股市指向略微低开。复苏之路坎坷市场到目前为止一直计入这样的预期，即一旦封锁解除，各经济体将能够以相当合理的速度从新冠疫情危机之前的水平回暖。但随着失业人数日益、多个行业，比如航空的发展动能发生变化，而且很多其它行业，比如零售、餐馆、健身房与酒吧的发展动能也可能改变，局势越来越清晰，即复苏之路可能崎岖。市场眼下缺少信心。由于整个机队停飞，航空业的现金流迅速耗尽从而正在裁员。另一方面，对其它行业可能较为乐观，但很大程度取决于经济活动重启的进展情况。在欧洲部分国家与美国开始放松管制，允许商店、商场、餐馆与酒吧开放之际，投资者将予以高度重视。财政部的困境在英国，财政部如何在不引发大规模失业的前提下逐步退出休假计划，对于英国走出新冠疫情危机将起到至关重要的作用。英国政府的休假计划一直维持着英国劳动力市场的正常运转。630万休假员工的工资有80%由政府支付，该举措对于维持规模较小企业的生机至关重要。如果迅速取消该项举措，可能导致大规模的失业潮。昨天发布的4月服务业PMI报在历史低点13.4，突显出英国主导经济领域活动的崩溃。服务业PMI、工厂订单和零售销售来自欧洲的数据今天将受到重点关注，其中欧元区服务业PMI将发布。严重依赖旅游业的西班牙和意大利由于封城导致游客无法入境，据预测其服务业活动骤降。西班牙4月服务业PMI料自23跌至10；意大利服务业PMI料仅有9，如此之低的读数几乎难以置信。德国3月工厂订单月率料下滑10%；欧元区3月零售销售月率料下降8%，低于2月的增加0.9%。这两者可能给极度低迷的数据“添砖加瓦”。今天时段，交易员将需要消化大量疲弱的数据。