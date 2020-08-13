欧洲股市可能无法承接美股的乐观情绪而低开

标普500指数创下历史高点，并且道指和纳指收高，但这种乐观的情绪没有传导到欧洲股市

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/8/13 12:55:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
标普500指数创下历史高点，并且道指和纳指收高，但这种乐观的情绪没有传导到欧洲股市，后者似将低开，而其中DAX可能表现出众、FTSE在前一时段大放异彩后可能表现落后。
周三，FTSE因刺激政策推行前景而大涨2%，此前数据显示，英国经济经历有记录以来最严重的衰退。疫苗研制成功的乐观情绪、感染率企稳与鼓舞人心的美国通胀数据强化了整体市场的信心，进而推动欧洲股市全线收高。
美国与德国的通胀比较
数据方面，美国7月通胀月率高于预期，达到0.6%。核心CPI上涨0.6%，创下1991年以来之最。深入剖析这些数据我们发现，通胀率的攀升主要是因为汽车与服装上涨，与此同时，食品价格在经历疫情期间的劲涨后回落。这种水平的通胀率不大可能持续，但其指向鼓舞人心的经济复苏，所以当然不容忽视。
美国通胀的强力攀升与德国的通胀数据形成鲜明的对比。德国7月经历了通缩，因为物价下滑0.5%并且年率下降0.1%。
展望后市，美国初请失业金人数将备受瞩目。预期值为112万美国人申请失业救济金，这个预期值仅略低于上周的118万人。美国劳动力市场的回暖似乎陷入停滞。
美国刺激政策仍然无望推出
美国民主党与共和党依旧僵持不下，也许更有切肤之痛的是渴望国会通过新一轮刺激一揽子计划的1600万失业的美国人。如果未能达协议，可能不利于美国经济复苏。双方最终有望迈出一步，但时机事关一切。计划出台拖的时间越久，对经济的损害越大。美元连涨两个时段后重新下跌。

油价回落
继前一时段反弹2.5%并创下5个月高点后油价于周四回落，但仍保住了昨天涨幅的大部分。本周的数据已经显示，原油库存正在减少，此外美国燃油需求同样增加，创下3月以来最高点。这些数字支持这样的观点，即虽然疫情仍未过去，燃油需求却正在回归。在供需基本面的支持下，未来数个季度如果市场开始预测供应短缺，油价可望随之走高。

Dax 图表


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