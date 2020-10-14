欧洲股市有望高开，疫情担忧挥之不去

疫情担忧拖累市场人气，加上新的美国财政刺激前景似乎愈发渺茫，令美股隔夜收低，中断连续四天的涨势。欧洲股市周三开盘有望斩获一定的涨幅，虽然空间可能因疫情担忧挥之不去而受限。

强生（Johnson & Johnson）在周二表示，由于受试者出现不明原因的病症，中断新冠病毒疫苗株的试验。Eli Lilly & Co在当天晚些时候宣布，出于安全考虑，公司也中断了对新冠病毒抗体治疗的临床试验。这两则消息导致美股暴跌。

在疫苗试验过程中出现中断是常见现象，但也披露出这样的事实，即最好情况下疫苗问世可能需要更长的时间，而最坏情况下试验可能搁置。不论如何看待，对于市场的冒险情绪而言都不是好消息。

话虽如此，阿斯利康（AstraZeneca）此前迅速重启中断的试验。这样的先例可能预示着上述两例中断可能迅速重启。这给予周三的欧洲股市至少尝试走高的空间。

国际货币基金组织（IMF）上修其全球经济成长预测值，这点利好冒险情绪。该机构现在预测，2020年全球经济萎缩4.4%，这个数字略好于6月萎缩4.9%的预测值。

局部封锁与断路器

但由于英国和旧大陆新冠病例数增加，未来可能实施更多的局部封锁，从而可能约束冒险情绪。英国甚至在考虑未来几周实施为期两周的、称为“断路器”的小型封锁。而且我们不要忘了，现在还处于秋季。这个漫长的冬季各国政府将忙于控制新冠病毒的蔓延。毋庸置疑，这些限制措施可能迅速破坏业已脆弱的经济复苏。

重点关注脱欧

10月15日最后期限映入眼帘并成为焦点，而且欧盟与英国之间的谈判似乎几无进展，所以脱欧谈判将变成市场重点关注的对象。英国首相在明天可能退出谈判之前将与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）会晤，以图推进谈判，为谈判注入一些政治动能。

更多美国银行业财报

美国财报季华丽开局，其中摩根大通（JPMorgan）与花旗银行（Citibank）的业绩令人惊艳。美国银行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）与富国银行（Wells Fargo）的财报将是今天的焦点。