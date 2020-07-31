美国科技巨头股狂飙，NatWest财报亏损，欧洲股市上涨





随着投资者继续消化前一交易日数据和企业财报，欧洲股市开盘小幅走高。美元将创下10年来最糟月度表现。美国经济增长大幅下滑，复苏看来如履薄冰美国经济第二季度环比萎缩9.5%，折合成年率萎缩32.9%，由于政府封锁措施导致消费者需求下行和企业投资蒸发，这至少是自大萧条以来最为严重的一次经济萎缩。但或许更令人担忧的是，正如美联储主席杰罗姆•鲍威尔所强调的那样，最新数据显示美国经济复苏步伐正在放缓。新冠病例不断攀升令消费受抑，导致经济下行。消费者信心正在减弱，初请失业金数据表明美国劳动力市场的复苏正在停滞。再加上特朗普提出推迟总统选举，所有这些因素共同打压美元，将其推入两年新低。大型科技公司财报击溃预期在道琼斯工业平均指数和标普指数收盘走低的同时，纳斯达克指展开反弹，此前发布财报的FAANG公司：苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、Facebook和Alphabet (Netflix财报已于本月早些时候出炉)收益悉数超出分析师预期。财报证实了投资者的猜测，即这些公司不仅经受住了新冠病毒大流行的考验，而且还在此期间取得了积极的进展。中国制造业复苏势头强劲来自中国的乐观数据也提振了市场情绪。PMI数据显示，制造业活动连续第5个月增长，增速快于预期，表明该世界第二大经济体复苏势头正在增强，这给市场提供了一些亟需的好消息!第二波疫情恐慌下，英国实施局部封锁欧洲出现第二波疫情的担忧日渐加剧。随着病毒传播率上升，英国卫生大臣马特·汉考克取消了曼彻斯特、兰开斯特和约克郡部分地区的重启。450万人将面临更为严格的封锁措施。目前，市场成功摆脱了该消息的影响。不过，对此必须密切关注。由于美元疲软，英镑/美元创下4个半月新高。不过，英镑/欧元正在走低。NatWest财报不良贷款拨备高于预期NatWest银行公布了上半年财报，拨备21亿英镑坏账准备金（超过预期的17亿英镑），该公司陷入亏损状态。NatWest银行拥有数以千计的小公司客户，随着新冠疫情继续，该银行尤其容易受到不良贷款的影响。该银行税前亏损7.7亿英镑，而去年同期为盈利27亿英镑。欧元区GDP备受关注在第二季度德国GDP显露出新冠疫情相关封锁措施带来的影响后，欧元区今天也将揭晓GDP。预期季率下降12%。不过，鉴于欧元区经济复苏似乎步入正轨，市场可能对GDP下行反应平淡。