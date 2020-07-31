美国科技巨头股狂飙，NatWest财报亏损，欧洲股市上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/31 12:43:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
随着投资者继续消化前一交易日数据和企业财报，欧洲股市开盘小幅走高。美元将创下10年来最糟月度表现。

美国经济增长大幅下滑，复苏看来如履薄冰
美国经济第二季度环比萎缩9.5%，折合成年率萎缩32.9%，由于政府封锁措施导致消费者需求下行和企业投资蒸发，这至少是自大萧条以来最为严重的一次经济萎缩。

但或许更令人担忧的是，正如美联储主席杰罗姆•鲍威尔所强调的那样，最新数据显示美国经济复苏步伐正在放缓。新冠病例不断攀升令消费受抑，导致经济下行。消费者信心正在减弱，初请失业金数据表明美国劳动力市场的复苏正在停滞。再加上特朗普提出推迟总统选举，所有这些因素共同打压美元，将其推入两年新低。

大型科技公司财报击溃预期
在道琼斯工业平均指数和标普指数收盘走低的同时，纳斯达克指展开反弹，此前发布财报的FAANG公司：苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、Facebook和Alphabet (Netflix财报已于本月早些时候出炉)收益悉数超出分析师预期。财报证实了投资者的猜测，即这些公司不仅经受住了新冠病毒大流行的考验，而且还在此期间取得了积极的进展。

中国制造业复苏势头强劲
来自中国的乐观数据也提振了市场情绪。PMI数据显示，制造业活动连续第5个月增长，增速快于预期，表明该世界第二大经济体复苏势头正在增强，这给市场提供了一些亟需的好消息!

第二波疫情恐慌下，英国实施局部封锁
欧洲出现第二波疫情的担忧日渐加剧。随着病毒传播率上升，英国卫生大臣马特·汉考克取消了曼彻斯特、兰开斯特和约克郡部分地区的重启。450万人将面临更为严格的封锁措施。目前，市场成功摆脱了该消息的影响。不过，对此必须密切关注。由于美元疲软，英镑/美元创下4个半月新高。不过，英镑/欧元正在走低。

NatWest财报不良贷款拨备高于预期
NatWest银行公布了上半年财报，拨备21亿英镑坏账准备金（超过预期的17亿英镑），该公司陷入亏损状态。NatWest银行拥有数以千计的小公司客户，随着新冠疫情继续，该银行尤其容易受到不良贷款的影响。该银行税前亏损7.7亿英镑，而去年同期为盈利27亿英镑。

欧元区GDP备受关注
在第二季度德国GDP显露出新冠疫情相关封锁措施带来的影响后，欧元区今天也将揭晓GDP。预期季率下降12%。不过，鉴于欧元区经济复苏似乎步入正轨，市场可能对GDP下行反应平淡。


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