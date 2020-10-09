美国刺激方案重启，英国GDP令人失望，欧洲股市上行









富时图表



美国股市收盘强劲，带动亚洲股市攻入近两年半高点，并于开盘时段提振欧洲股市。美国刺激方案重启引发的乐观情绪盖过英国GDP数据失利和不断增加的新冠病例。特朗普态度180度大转变，加之众议院议长南希•佩洛西表示在大规模财政刺激方案谈判中取得进展，这两个因素都在推动股市反弹。市场情绪的改善提振了股票等高风险资产的需求，同时拉低了美元需求。最近的数据突显出美国经济复苏的停滞。昨日公布的美国初请失业金数据显示有84万美国人首次申领了失业救济。这一数字仅比前一周减少了9万，较预期高出2万。劳动力市场的回暖正在失去动力，需要额外刺激措施才能继续复苏。此外，市场围绕民主党候选人乔•拜登将在总统大选中胜出的预期升温，风险偏好也因此进一步增强。虽然民主党人通常被认为不如共和党人对市场友好，但民主党人支持的刺激措施规模庞大。因此，即使11月3日大选前未就抗疫纾困方案达成一致，但随着拜登入主白宫的概率攀升，大选后将出台重大刺激方案的前景也巩固了市场的乐观情绪。英国经济增长大幅放缓英国8月GDP与7月相比仅增长了2.1%。低于7月的6.6%增长率，也不及预期的4.6%。GDP数据意外疲弱，表明经济比人们担心的还要糟糕。尽管政府继续推行“强制休假”计划，英国人也还在享受着财政大臣的“半价就餐”计划，但英国经济增长与上月相比相对疲弱。复苏显然已在8月失去了动力，这对未来几个月来说不是个好兆头。随着新冠疫情再度抬头，经济自4月创纪录-20.4%后的反弹势头很有可能进一步放缓。未来几周和几个月，随着病例数量继续激增，封锁限制将更为严格。再加上强制休假计划结束后的替代政策支持力度不及前者，失业率预计也将上升。总而言之，我们或面临极其严峻并具挑战性的秋冬月份。英镑兑整体下行的美元已回吐早前涨幅，在令人沮丧的经济数据出炉后进入下跌区域。富时指数守住温和涨幅。