美国大选辩论令人失望，欧洲股市低开

在首次电视辩论中，特朗普引发可能延迟公布11月3日大选结果的担心。投资者紧张不安之下逃往避险，欧洲股市因此低开。

在首次电视辩论中，特朗普引发可能延迟公布11月3日大选结果的担心。投资者紧张不安之下逃往避险，欧洲股市因此低开。这场辩论好似一场闹剧，对于提升特朗普的民望几乎毫无作用，并且掩盖了之后发布的系列乐观数据的光芒。

由于海外需求回暖带动出口增加，中国9月工厂活动继续反弹。9月制造业PMI自51的前值上升至51.5，高于51.2的预期值，也是连续第七个月处于扩张区域。中国庞大的工业领域正稳健地走在回到疫情前水平的路上，中国经济的持续复苏成为全球经济复苏故事中的一抹亮色。

英国GDP萎缩程度低于预期

英国经济二季度萎缩19.8%，幅度略小于市场担心的20.4%。但市场忽略了该消息，因为二季度确实早就成为过去式，现在的情况是新冠病例数增加、封锁措施趋严，人们越来越担心四季度的情况。

关注房屋营建商股

印花税豁免、需求积累以及人们在更多封锁措施背景下重新评估自己的住房情况，正在刺激需求激增。这反映在9月Nationwide房价指数年率攀升5%，所以房屋营建商股值得关注。但随着印花税豁免期结束、未来数月失业人数增加，可能导致需求减弱、价格重新下降。所以，目前的情况很可能是空欢喜一场。

德国零售销售激增

德国8月零售销售激增且增幅超过预期，这引起这样的期待，即德国的消费者支出可望帮助这个欧洲最大经济体走出疫情的冲击实现稳健的复苏。零售销售环增攀升3.1%，前值为减少0.2%。众所周知零售销售起伏不定，而疫情爆发后更是加重这一特质。但今天的数据无疑是积极的，并且帮助欧元/美元收复之前失地，回到1.1740的起点。德国DAX30指数跌0.4%，与其对手股指表现一致。

Boohoo上调全年指引

Boohoo报告上半年利润增加51%并将全年营收指引上调，随后股价大涨。在此之前，有独立审查指控称该公司旗下的子公司提供低薪酬、糟糕的工作环境。对此Boohoo誓言予以解决。一季度销售额激增45%，表明该负面报道没有造成客户流失。公司股价在不到一周即大涨近20%，随后投资者获利回吐导致股价目前下跌2.5%。

FTSE 图表