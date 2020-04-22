尽管原油价格持续大跌，欧洲股市开盘走高

尽管原油价格持续大跌，欧洲股市开盘走高

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/22 13:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
尽管油价继续下跌，市场情绪似乎正在好转，欧洲股市周三开盘上行。前一交易日下跌近3%的富时指数开盘上涨0.8%。美国方面，一项额外的4840亿美元纾困计划和Netflix用户数量激增正助力提振市场情绪，英国疫苗试验的乐观消息同样振奋人心。
布伦特原油价格跌至18年低点
受需求疲软和全球石油供应过剩局面加剧影响，油价正连续第二个交易日下跌，触及20年来最低水平。布伦特原油价格隔夜下跌近18%，探入15.98美元一线1999年中以来最低价位。而在此之前，西德州原油（WTI）本周初暴跌，WTI期货有史以来首次交投于负值。随着亚洲结束封锁，需求回暖的速度慢于预期。而全球各地未来几乎肯定也会面对同样的情境。
油市暴跌可能表明，新冠病毒对经济的打击将远比投资者最初预期的严重。不出所料，能源类股在昨天交易中走跌，我们可以预期，在油价处于当前水平的背景下，能源类股将继续承压。
黄金闪耀

随着投资者寻求避险，黄金价格正在上涨。黄金期货价格隔夜上涨1.1%，突破1700美元大关。我们看到贵金属正在恢复与股市的反向相关。黄金开始表现亮眼，由于金融市场持续动荡，各国为缓解新冠疫情影响推出财政和货币刺激政策，利率处于低位，金价上行也并不令人意外。黄金攻向2000美元的前景完全可以想象。
黄金矿商也值得关注。随着金价飙升和油价下跌，金矿企业利润率可能大幅攀升。油价下跌也意味着投入成本下降。
英国通胀率同比降至1.5%
英镑在前一交易日跌幅逾1%后，目前正试图挽回部分失地。人们担心，鲍里斯•约翰逊在结束英国封锁期时可能会采取更为鸽派的方式，这让投资者感到不安。英央行行长安德鲁•贝利随后的言论也令这种担忧进一步升温，他警告称，放松封锁措施还为时过早。
英国数据显示，由于汽油价格下跌，非必需品消费锐减，3月份CPI同比上涨1.5%，低于此前的1.7%。交易员们近期不大受那些基本符合预期的数据影响，而更为重视那些与预期出入较大的数字表现。


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