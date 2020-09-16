欧洲股市即将于FOMC会议前开盘走低









华尔街股市(科技股除外)的惨淡收盘波及欧洲市场，后者即将于美联储议息决议出炉前开盘走低。通胀优于预期，英镑保持稳定在昨天喜忧参半的就业数据公布后，今天出炉的通胀数据略微向好，不过就英镑得冷淡反应来看，数据改善并不明显。英国8月通胀率意外上升0.2%，优于预期的0%，但仍远低于上月1%增幅。核心通胀率较上年同期增长0.9%，远低于上月的1.8%，但明显优于0.6%的十年低点预期。英镑/美元对乐观数据不为所动，继续交投于1.29下方聚焦美联储预计美联储今天不会调整货币政策。若货币政策不变，注意力将锁定美联储工作人员最新经济预测及政策框架向平均通胀目标（ATR）转变的进一步明晰。这是自杰罗姆·鲍威尔宣布美联储将允许通胀较长时间内运行在2%目标上方，以弥补长期以来通胀低于2%的影响以来，美联储召开的首次会议。点阵图点阵图很有可能下调，反映出美联储向AIT的转变以及维持更长时间低利率的想法。若落实，或拖累美元需求，本周FOMC声明发布前，美元一直在承受压力。更长时间低利率前景有利于无收益资产黄金。点阵图利率预测的下调可能会带动该贵金属在本周迄今近1%涨幅后继续走高。2000美元再度成为一个明确的目标，上次到达该价位还是一个月之前。鉴于低利率利好企业，美股或同样推高。美国零售销售将保持强劲?美联储议息决议出炉前，美国零售销售也将受到关注，届时数据将为市场了解消费者情况及其支出意愿提供线索。预计美国8月零售额将增长1.1%，仅略低于7月的+1.2%，这将支持美国经济仍在继续复苏的观点，虽然速度略有放缓。石油美国石油协会(API)数据显示库存大幅减少，再加上飓风“萨利”造成墨西哥湾生产中断，油价早盘推高， WTI和布伦特原油价格自周二至周三早盘涨幅已逾3.5%。截至9月11日当周，美国石油库存意外缩减950万桶，预期为增加204万桶。尽管降幅巨大，但随着各经济体自新冠危机中艰难复苏，加之健康危机持续升温，对未来石油需求的预期依然疲弱。石油图表