对经济活动重启的乐观情绪减退，欧洲股市料下跌

经济活动重启的乐观情绪正呈现减退信号，欧洲股市继周二强劲上涨后指向低开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/24 12:01:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
经济活动重启的乐观情绪正呈现减退信号，欧洲股市继强劲上涨一天后指向低开。隔夜推动亚洲股市攀升至4个月高点的那种同样的顽强乐观情绪，欧洲市场并没有感受到。经济日历的清淡将把风险情绪推动主导地位。但风险催化剂的表现参差不齐却令投资者困惑。
英国首相宣布，自7月4日起进一步放松封锁措施，但将2米的社交距离缩短到1米，引发科学家的尖锐批评，随后引起投资者的不安。将距离缩短到如此之近，感染新冠病毒的几率提高了10倍，令局部爆发与第二轮传播的可能性大增。
从全球范围来看，关于新冠疫情的消息远非好消息。美国多个州每日新增病例都创记录，而美国南部的死亡人数已经超过10万。不过投资者认为，采取我们刚刚经历的那种程度的第二次封锁的几率很小。
PMI数据显示各经济体颇具活力
前一时段发布的数据显示，整个欧洲的经济都特别有韧性：企业活动全线回暖。英国PMI数据显示，服务业与制造业活动萎缩的速度放慢，继续自4月的最低点反弹。法国表现出众，呈现出封锁力度的降低已经使得企业活动迅速回到扩张的水平。

德国IFO企业信心数据成为关注焦点
欧洲今天的经济日历清淡。德国6月IFO企业信心指数备受瞩目。乐观的看法认为，6月读数进一步反弹，自79.5的前值上升至85。现况指数同样料自78.9上升至84。如果这些数据令人失望，可能挫伤市场情绪。如果读数强劲，欧元/美元可望测试1.1422阻力位。
原油扩大跌势，重点关注EIA库存报告
美国原油库存增幅超过预期，引发供应过度的担心，油价因此正在扩大前一时段的跌幅。API报告显示，上周原油库存增加170万桶，增幅远大于预期的30万桶。市场将热切等待今天的EIA库存报告。
原油经历了大涨，在昨天数据发布之前的短短三天里反弹逾4%。库存的明显增加被视为获利了结的契机。周二，油价一度交投于3月初暴跌以来的最高点。
FTSE 图表


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