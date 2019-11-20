欧元/英镑或于重要支撑看涨反转

欧元/英镑短线技术面展望
关键价位（一到三天）
中级支撑：0.8565
支点（关键支撑）：0.8550
阻力：0.8630 & 0.8650
下个支撑： 0.8520
走向看法（一到三天）
关键短线支撑0.8550上方看涨，后市或继续推高，目标下个中级阻力0.8653和0.8650。
但若下破0.8550，看涨基调落空，后市或回落，再度考验重要支撑0.8520。
关键要素：
- 自2019年8月12日波段高点0.9300以来800点的下行已于2016年12月5日低点以来持续3年/重要横盘区间支撑告停。
- 此外，重要的区间支撑0.8529已出现积极信号，欧元/英镑价格走势于日图构筑看涨吞没K线，日图RSI震荡指标也在超卖区域显露看涨背离信号。这表明3个月以来的下行动能开始减弱，价格目前或迎来中期看涨反转。
- 下个重要中级阻力在0.8630和0.8650，定义此处的是2019年10月16日高点以来小型区间阻力以及近期自2019年11月18日低点以来推高之1.00/1.236扩展位。
图表来自：eSignal
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