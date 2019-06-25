欧洲股市一览：紧张情绪开始升温

股市截至下午3:01的概览
- 在G20峰会之前全球紧张情绪升温，对市场情绪的公正描述是：部分按兵不动、部分悄悄转向避险
- STOXX 欧洲600指数盘中的走势恰好呈现了这种情绪：600只个股中有339家下跌，另有251家上涨，还有少数个股走平
- 这是该股指连续第3天下跌，但周四以来1%的跌幅本质是将股指带回一周前的交投区间
- 北美各股指的开局与欧洲股指相似。所有华尔街主要股指与多伦多TSX指数一起走弱，唯有墨西哥的Mexbol指数在上涨
- 黄金、日元和大部分欧洲、美国政府债券在避险买盘和整体宽松货币政策的预期中继续反弹。美元指数自6月18日下跌近2%后只是走平
- 因为交易员不确定美国原油价格是否可以扩大在短短3天内取得的8%的涨幅，所以油价震荡，除非伊朗局势再度紧张。OPEC关于供应的公告还有一周才会发布，而决定维持减产的可能性似乎已反映到油价中
企业新闻
- 诚然，欧洲股市今年最疲软的板块继续战战兢兢，而能源板块几乎没有上涨
- 以法国兴业银行为首的大型银行表现继续滞后。欧洲基准借贷成本德国10年期公债殖利率创下新低，导致法国兴业银行股价下跌1%
- 法国较小的银行Natixis的近期跌势恶化，其问题H20基金资金外流14亿欧元，导致该行股价下滑2%
- 随着AbbVie确认一项630亿美元收购肉毒杆菌制造商Allergan的交易，医疗板块更大规模的合并消息拉开了美国股市的帷幕。AbbVie跌了8%，Allergan涨32%
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