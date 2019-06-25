亚洲股市一览：避险情绪盛行，关注美联储主席讲话

股市截至标准时间0430的概览
- 今天有关中美关系的负面消息是抑制冒险情绪的主要原因。受这些消息的影响，中国银行股下挫并导致中国A50与恒指分别以2.12%和1.31%的跌幅在亚洲股市中垫底。
- 中东地缘政治风险仍然高企。伊朗警告美国，其最近针对伊朗高级领导层的制裁意味着外交通道的关闭。在这样的环境中，避险日元继续获益。美元/日元因此开始下破6月21日波段低点101.70，进而波及日本股市，导致日经225指数以0.62%的跌幅成为表现第三差的亚洲股指。
- 标普E-mini期货同样遭遇上文提到的负面消息的打击，相比昨天美国时段收盘价下跌0.30%，盘中最低到2942。整体看，标普E-mini期货的中线上涨趋势保持完好，需要关注的关键短线支撑位在2934。
- 欧洲股指差价合约同样下跌，FTSE100与德国DAX目前双双下跌0.40%左右。
- 今天晚些时候欧洲/英国没有重要数据将要揭晓，再晚些需要关注的关键事件是美联储主席在标准时间1700的演讲。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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