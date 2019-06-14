亚洲股市一览：涨跌互见，美联储降息预期带来乐观情绪

股市截至标准时间0540的概览
股市截至标准时间0540的概览
- 在欧洲时段开盘之前，标普500 E-mini期货继续上涨。今天亚洲时段盘中，该期货相较6月13日美国时段收盘上涨0.4%，最高到2901。虽然中东地缘政治紧张局势升级，升温的美联储7月降息预期造就了当前的乐观情绪。美国认为，波斯湾入口附近的油轮遇袭为伊朗所为，这使得中东地区局势进一步紧张。但在疲弱的美国初请失业金人数公布后，有关FOMC7月会议降息的预期升温。
- 亚洲股市涨跌互见，其中中国与香港特区股市双双下跌，前者跌幅0.32%，后者跌幅0.55%。
- 需要注意的关键亚洲经济数据包括定于标准时间0700揭晓的5月中国社会消费品零售总额和工业增加值。
- 英国央行行长将在晚些时候的标准时间1255发表讲话，此外，在美国时段开盘前的标准时间1230，我们将迎来美国5月零售销售。
- FTSE 100与德国DAX差价合约没有重大波动，前者上涨温和，涨幅为0.16%，后者几乎持平。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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