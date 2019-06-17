欧洲股市一览：继续得到美联储降息期待的支撑

股市截至下午3:25的概览
- 有迹象显示，美国投资者继续相信，从货币政策的角度看，坏消息实际上可能是好消息，特别是在美联储明天开始召开会议的背景下
- 虽然通常情况下被视为二级数据，纽约联储制造业指数还是引发了震动。6月整体读数自5月的17.8暴跌至-8.6，主要原因是企业订单同样暴跌
- 标普500与纳斯达克现货市场开盘后即转阳，大部分主要股指目前上涨
- 由于广泛计入的美联储宽松预期同样具有很高的不确定性，股市可能一直徘徊到周三的美联储决议公布。本周晚些时候的最新英国央行与日本央行决议，给市场造成的焦虑情绪则要弱一些
- 欧洲股指涨跌互见，由于跨市场平静态势相对有限，早些时候下跌的股指多过上涨的股指
企业新闻
- 德国大型集团陷入困境并主导了周一的欧洲市场。德国汉莎航空发布年内第二次盈利预警，为了提升低成本部门Germanwings的市场份额，该航空公司遭遇了成长与利润的双重陷阱，并致其股价暴跌达13%
- 德意志银行则与之相反，上涨了1%-2%。在此之前，该行推出创建“坏银行”的计划，将高达500亿欧元的亏损衍生品资产纳入其中
- Facebook则是表现突出的美国个股。由于公布了数字货币的详细计划，Facebook的股价上涨3%左右，并帮助纳斯达克上涨0.7%
- Sotheby’s上涨60%左右。该公司已同意作价27亿美元出售给欧洲电信集团Altice的创始人Patrick Drahi。
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