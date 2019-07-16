股市一览：美国股市暂时没有得到银行财报的提振

股市截至下午1:39的概览
- 最新一组美国大银行财报受到高度关注。由于各大银行“竞相”公布糟糕的财报，投资者竟说不上哪家财报最不碍眼。
- 也就是说，这些重量级的股票对周二华尔街的交易只造成微弱的负面影响，其中道指上涨一点点，而纳指和标普500的跌幅微不可见。
- 欧洲股市的表现稍微好一点，部分原因是欧洲的企业财报比美国的企业财报更加清晰明了。
企业新闻
- 近期推出的“明星设计师”新品类赢得了广泛的喜爱，投资者松了一口气，推动Burberry以12%-14%的涨幅大放异彩。自由消费指数上涨0.4%。
- 投资者的注意力放在美国顶级企业的财报上，使得欧洲的交投相当低迷。
- 在周一公布财报的花旗集团、周二公布财报的摩根大通和富国银行等美国银行巨头中，同样在周二发布财报的高盛似乎最成功。
- 摩根大通股价微跌、高盛股价上涨2.2%。而富国银行的财报显示其消费业务至少在继续增长，随后股价上涨0.5%。
- 这四家银行的营收都超过预期，大部分银行的利润也好于预期。但收入表现不好，并且实际情况也不如表面数据“体面”。此外，美联储降息预期将不利于利息收入，所以大部分银行也下修对今年余下时间的预期。总而言之，银行业财报拉开了美国财报季的大幕，并且“成色不佳”。
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