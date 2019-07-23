亚洲股市一览 - 大体小幅上扬

欧洲股市开盘前，亚洲股市有涨有跌，美国股市隔夜收高。

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2019/7/23 10:54:00
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股市概览[截至23/07/2019 0440 GMT]


  • 欧洲股市开盘前，亚洲股市有涨有跌，美国股市隔夜收高。在主要科技股的领涨下（苹果、亚马逊和微软股价涨幅1.1%至2.3%），标普500指数上涨0.30%。
  • 截至今天亚洲中盘表现最好的是日本日经225指数，涨幅1.12%，紧随其后的是韩国Kospi 200指数和澳大利亚ASX 200指数，分别都上涨了约0.40%-0.60%。
  • 在半导体板块和能源板块的领涨下，日经225指数、Kospi 200指数和ASX 200指数持续攀升。
  • 今天亚盘，E-迷你标普500指数小幅上涨0.20%后攻入当前日内高点2995，接下来重点关注中级阻力3000。
  • 关键美国股亚马逊、波音、Facebook和卡特彼勒将于7月24日（周三）发布财报，亚洲股市将受重大影响。
  • 德国DAX和英国富时100指数分别上涨0.67%和0.38%，欧洲股指CFD期货也走势积极。关注德国DAX指数中期关键阻力的12500。
  • 稍后要注意的关键事件：下任英国首相人选投票结果将于格林威治时间10点45分揭晓，市场主流预期鲍里斯·约翰逊将获胜当选。
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。





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