欧洲股市一览：受悲观的盈利预期的拖累

股市截至下午4:04的概览

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2019/7/11 21:22:00
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股市截至下午4:04的概览


  • 周三的美联储主席证词与FOMC会议记录确认了7月还是有很大的降息可能性，但周四欧洲股市还是不如美国和亚洲股市振奋。
  • 道指与标普500指数双双大幅高开，虽然基本上只是朝着各自的“心理”价位27，000与3，000点挺进。两者犹豫着反弹到这些整数位上方的行情是否可以延续到收盘仍是未知数。但从大环境来看，表明投资者对美联储发出的信号做出积极的回应。
  • 与一天前的走势一样，欧洲股市走出较为复杂的行情。DAX、CAC与FTSE或上涨无力或小幅下跌。FTSE MIB以0.6%的涨幅延续反弹，此前揭晓的欧洲央行会议记录显示，今年降息为高度共识。争议的焦点可能在于德国通胀数据的上修推高欧元（也与降息前景相背）。但拖累股市的主要还是悲观的盈利预期。这点和美国已公布的财报相吻合，但与美国股市不同的是，投资者认为欧洲大盘股或许连低迷的预测值都难以超越。由于STOXX 600在上周创下年内高点后涨幅达到15%之巨，再加上刺激政策尚未确定，这样的观点或许只会加重市场在下半年的下行压力。

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  • 欧洲大盘股涨幅最大的是Reckitt Benckiser，也表明周四市场缺乏乐观情绪。在同意14亿美元的罚款后，Reckitt Benckiser股价在收盘前上涨2.5%左右。Reckitt Benckiser受罚与其前旗下公司、类鸦片生产商Indivior有关。这家中盘股自身大涨40%。但两者都没还没有完全摆脱诉讼困境。
  • 在美国股市中，今年另一个严重滞后的个股是保险商United Health，其以5%的涨幅引人瞩目，而其主要竞争对手的股价同样反弹。制药与生物科技个股则基本下跌。
  • 零售类股回到下跌榜。

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