股市一览 - 亚洲股市FOMC会议后继续走低

股市概览[截至01/08/2019 0430 GMT]
股市概览[截至01/08/2019 0430 GMT]
- 欧洲股市开盘前，亚洲股市继续昨日跌势。此前结束的美联储FOMC会议如期（自2008年以来首次）将联邦基金利率下调25个基点至2.0%至2.25%。
- 截至今日亚洲午盘，受美国主要基准股指表现疲软影响，亚洲股市出现抛售。标普500指数和科技股巨头纳斯达克100分别下跌了1.09%和1.30%。
- 由于美联储主席鲍威尔在新闻发布会上就美利率未来走向给出的信息暧昧不清，全球股市持续走低。鲍威尔曾提到，昨天25个基点降息是为了防范下行风险，可视为“政策周期中段调整”，并不意味着宽松周期的开端。此外，他还发表了一段自相矛盾的言论，称“政策周期中段调整”的说法并不意味着“仅有一次降息”。
- 总体而言，全球股指中期上涨趋势技术面形势在昨天美联储决议揭晓前已开始恶化，正如我们早些时候《每周展望报告》中所强调的那样，股指面临中期10-15%幅度修正下跌的风险。
- 7月份，中国制造业活跃性继续下滑，财新制造业PMI报于49.9，略高于预期值49.6。低于50表示制造业萎缩。下一轮中美贸易谈判将于9月初在华盛顿重启。
- 恒生指数和中国A50指数分别下跌0.68%和1.35%。美元兑离岸人民币的进一步走强也一定程度推低上述股指。美元兑离岸人民币突破四周区间阻力6.8970，今日盘中触及6.9173高位。
- 富时100和德国DAX指数交投几乎持平，欧洲股指CFD期货无明显波动。
接下来
- 德国Markit 7月制造业PMI将于格林威治时间07：55公布，市场主流预期值45.4。
- 英央行将于格林威治时间11：00发布货币政策决定，料关键政策利率维持在0.75%不变，随后英央行行长将于11：30发表讲话。
- 美国Markit 7月制造业PMI将于格林尼治标准时间13：45点公布，市场主流预期值50.0。
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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