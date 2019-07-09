亚洲股市一览：下探关键的中线支撑位

周二亚洲时段，股市连续第2天迎来获利回吐盘。

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2019/7/9 11:38:00
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股市截至标准时间0430的概览


  • 周二亚洲时段，股市连续第2天迎来获利回吐盘。接下来的周三和周四，美联储主席将在国会就货币政策和美国经济状况作证。
  • 相对昨天1.00%-2.00%不等的跌幅，今天亚洲主要股指的跌幅缩小。有意思的是，之前表现较差的Kospi 200已开始企稳，并且三天来的下跌归因于日本限制对韩国关键的半导体行业的出口。
  • 从技术分析的角度看，Kospi 200近期自7月1日高点279.68的下跌几乎已经到达5月29日低点到7月1日高点的61.8%回档位267.62。如果该股指可以在其上展开反弹，后市潜在回升可期。
  • 最新的消息显示，日本政府愿意与韩国就出口限制问题展开对话，但日本贸易大臣重申，政府无意取消上周做出的、限制三种特殊材料出口的措施。
  • 标普500 E-mini期货自7月8日美国时段收盘价继续下跌，亚洲时段盘中最低到2965，跌幅0.47%。2965非常接近于斐波纳契群2960。
  • 欧洲股指差价合约同样下跌，其中FTSE 100指数的跌幅一般，为0.17%，而德国DAX的跌幅较大，达到0.54%。
  • 今天欧洲和英国没有重大经济数据发布。主要焦点将在美联储主席于标准时间1245在波士顿美联储大会上的讲话，届时有可能暗示美联储在7月31日FOMC决议的货币政策姿态。

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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。



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