经济复苏和刺激经济希望盖过新冠忧虑









继纳指创下历史新高之后，亚洲股市上涨，欧洲股市也将开盘走高。围绕经济复苏和更多刺激措施的乐观情绪，盖过了美国新冠肺炎日增病例创下新高、500万澳大利亚人重回封锁及中美紧张关系加剧给市场带来的阴霾。周四新发中国经济数据提振市场人气。由于新冠疫情令工业部门承压，中国6月工业品出厂价格指通胀指标（PPI）连续第五个月下降。不过，复苏迹象开始显露，在今天的乐观基调下，这些迹象足以支撑市场情绪。中国6月PPI同比下降3%，降幅低于预期的3.2%，也较5月-3.7%有所改善。制造业PPI上涨0.4%，高于5月的-0.4%，提振了制造业正在回暖的希望。欧元集团将就刺激方案达成一致?投资者也寄望于政府能出台更多刺激措施支持经济复苏。在下周峰会召开前，欧元集团财政部长们将于今天举行会晤。欧盟将就欧洲复苏基金达成协议的乐观情绪升温。北欧国家正在寻求将复苏基金转为贷款，而南欧以及财政更为拮据的国家则希望基金能采取赠款形式。不管怎样，刺激经济必要性正日益凸显。虽然该地区似乎在抑制疫情方面做得很好，但欧盟已将今年经济增长预期下调至-8.7%，并将明年增长预期下调至5.6%。美国初请失业金人数接下来的焦点是美国申领失业金人数，市场将通过数据寻找美国劳动力市场复苏现状的进一步线索。本周初请失业金人数预期为137万人，低于上周的146万人次。续请失业金人数料自上周的1929万降至1895万。虽然失业人数降幅之缓慢似乎令人沮丧，但后退一步看看全局，能为我们提供一些不同的观点。续请失业金人数现在较峰值下降了24%。富时图表