欧洲央行决议有望推高DAX？

对欧洲央行本周四会议的主要焦点将在疫情紧急购买计划（PEPP）的规模据预测将增加，即使欧元区呈现经济复苏的初步信号。但交易员也将关注欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）及其同事的其它决议。

最新宏观预测

由于3月的各项预测值现在完全过时了，市场将对欧洲央行成员的最新预测给予最密切的关注。欧洲央行在4月份给出三项情境：根据疫情严重程度的不同，2020年GDP可能下降5%、8%或12%。

从实际情况来看，我们可以排除疫情温和冲击经济的可能性，所以预计预测值落在下降8%-12%之间。欧盟委员会目前的预测是GDP萎缩7.7%。

谷歌移动数据显示，一些欧元区国家的经济活动已经恢复1月活动水平的80%左右，而其它国家只恢复正常水平的区区60%。无形指标表明4月读数处于低位，但5月活动回暖。对于二季度之后GDP的预测将基本属于猜测，很大程度取决于疫情的发展情况与管制措施的有效性。

通胀预测

4月份的情境分析缺少任何通胀预测值，而且鉴于环境发生了翻天覆地的变化，3月份的数字同样无关紧要。能源价格的下降、失业率的上升与企业的倒闭指向通胀下滑。但欧洲央行货币政策执委会的部分成员相信，供应链的中断可能一定程度提振物价与通胀。

PEPP与情境分析

欧洲央行还有诸多其它需要讨论的对象，即PEPP与德国宪法法院的裁决。欧洲央行据预测探索在不包括德国央行的情况下继续其公共领域购买计划的途径。

至于PEPP，欧洲央行可能决定大幅增加于10月到期的此计划的规模。该计划不理会德国法院的裁决将德国央行包含在内。

该计划的规模有可能从2500亿欧元最高增至1万亿美元，并传达欧洲央行仍然支持经济发展的信息。如果是这样，我们预计欧元反弹但维持在原有的区间内。刺激计划扩大有望改善市场人气，将投资者推入风险资产的怀抱，所以，DAX同样可能上涨。

该计划的规模增加5000亿欧元的可能性中等，这样明确的信息可能推动欧元/美元上攻1.13。DAX同样可望在廉价资金激励企业发展的带动下走高。

而若任何负利率的暗示或围绕着PEPP的消息（比如没有扩大）令人失望，从而可能带动欧元/美元下探1.11，而DAX同样可能走弱。

Dax 图表