欧洲央行前瞻：口头干预欧元强势&为年底宽松银根“造势”









时间：周四（9月10日）对欧洲央行决议的预测欧洲央行致力于解决负值通胀与本币大幅升值的问题，所以，欧元汇率可能成为众所瞩目的焦点。在美联储采用平均通胀目标制这样的温和政策框架转变后，其它像欧洲央行这样的央行，如果不希望本国货币过度升值就将需要发出鸽派噪音。我们从欧洲央行首席经济学家Philip Lane的口中得知，欧洲央行对欧元强势心怀警惕。Philip Lane表示，欧元/美元汇率事关大局，需要美元反弹。受其评论影响，欧元/美元已自最近创下的两年高点回落。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)可能在Philip Lane言论的基础上更进一步，指出欧元升值及其对企业和通胀造成的问题，呼吁给予经济额外支持。但欧洲央行不大可能仅基于欧元走强就采取行动，历史上在欧元上涨时行动的背景是其反映了经济形势好转。我们之所以对欧洲央行调整政策的期待不高，主要是因为央行的操作空间有限。欧元区基准利率目前报在-0.5%，所以目前看来不大可能降息。而且，更多的量化宽松意味着欧元升值（自从7500亿欧元纾困基金成立，欧元飚升）。有鉴于此，欧洲央行最可能采取的行动将是试着口头推低欧元 。新的成员预测报告欧洲央行周四将发布最新的经济预测。欧洲央行可能承认经济在封锁解除后强力复苏，但也可能同时提醒经济前景持续不确定。欧洲央行官员最近的讲话透露出官员们对央行经济评估的看法存在分歧。通胀将异常引人瞩目，尤其是在可怕的8月通胀报告（CPI转为负值，报在-0.2%）发布之后。央行本来的预测值就已经非常低，报在0.3%。这个数值届时可能下修，并且可望为宽松货币政策持续时间的问题给出一定的指导。欧洲央行在6月给出的2022年通胀预测值为上涨1.3%，而欧元的升值可能促使央行继续下调对通胀的预测值。如果下修通胀预测值，可能提高未来推行更多刺激政策的几率。欧洲央行几乎肯定将表态，央行做好准备在有必要采取行动提升通胀时宽松银根。但我们认为，周四的会议更多以讨论为主，为今年晚些时候推行更多刺激政策“吹风”。欧元/美元欧元/美元周三连续第6个时段下跌，从上周触达的2年高点1.20持续回撤，考验短线支撑位1.1750。该位若失守，后市可能扩大下行，至水平支撑位与50天均线相汇的1.17，其自7月底以来始终构成支撑。如若再度失守，可能打开跌至1.15的空间。而阻力相继在1.1860附近和1.1970。