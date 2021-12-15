欧洲央行周四会议前瞻：是维持“过渡”论还是谈论缩表？ - 嘉盛集团官网

欧洲央行宣布利率决议的时间

欧洲央行将于周四12：45宣布利率决议。

预期事项

疫情进入第四轮，加上Omicron变异病毒迅速蔓延、部分地区重陷封锁管控，欧洲央行的前景变得扑朔迷离。

近期经济数据都指向经济复苏动能减弱，而新冠病毒病例数的增加可能将增添压力。与此同时，通胀保持上涨势头，可能不像欧洲央行最初怀疑的那样属于临时现象。欧洲央行的态度一直比大部分央行温和，但这样的态度遭到上升的通胀和疫情的挑战。

新预测值，料大同小异

欧洲央行周四料给出新一轮预测值，但据预测不会有重大变化。欧洲央行9月时对2021年和2022年GDP增长率的预测值分别为5%和4.6%，对通胀率的预测值分别为2.2%和1.7%。虽然11月通胀率触及4.9%，欧洲央行到目前为止一直坚信其将回落至2%的目标水平之下。周四还会呈现同样的看法吗？

2022年收缩资产购买计划？

欧洲央行周四重点讨论的内容很可能是其定于2022年3月退出的疫情紧急购买计划（PEPP）。在PEPP接近到期之际有报道暗示，欧洲央行可能考虑扩展更为灵活的资产购买计划（APP），防止市场突然“断奶”。而鉴于新冠病例数激增、部分封锁管控可能妨碍经济复苏，欧洲央行维持现状的可能性越来越大。

Omicron变异病毒给前景蒙上阴影

欧洲央行在目前这个阶段希望保留所有选项，这导致12月会议的前景看来起扑朔迷离。2022年缩表似乎板上钉钉，但欧洲央行会做的很可能也仅限于此。欧洲央行最有可能的想法是等待Omicron变异病毒与必要管控措施对经济的影响清晰明朗后再从容制定2022年的计划。

相比美联储和英国央行，欧洲央行似乎乐于观望。货币政策的差异可能成为欧元/美元下跌的关键因素。

欧元/美元后市展望

欧元/美元下跌后构建了对称三角形，这是下跌延续形态。

所以，该货币对下破三角形可期，后市考验1.1235支撑位与年内低点1.1185。RSI处于看跌区域，也支持价格扩大下行。

阻力可见于11月30日高点1.1375、50天均线1.1465。

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