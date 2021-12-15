欧洲央行周四会议前瞻：是维持“过渡”论还是谈论缩表？ - 嘉盛集团官网

欧洲央行的态度相比其它央行，尤其是相比美联储和英国央行，一直都较为温和。欧洲央行在周四的关键会议上是将维持过渡论还是将着眼约束刺激性政策？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/12/15 20:15:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲央行宣布利率决议的时间

欧洲央行将于周四1245宣布利率决议。

 

预期事项

疫情进入第四轮，加上Omicron变异病毒迅速蔓延、部分地区重陷封锁管控，欧洲央行的前景变得扑朔迷离。

近期经济数据都指向经济复苏动能减弱，而新冠病毒病例数的增加可能将增添压力。与此同时，通胀保持上涨势头，可能不像欧洲央行最初怀疑的那样属于临时现象。欧洲央行的态度一直比大部分央行温和，但这样的态度遭到上升的通胀和疫情的挑战。

 

新预测值，料大同小异

欧洲央行周四料给出新一轮预测值，但据预测不会有重大变化。欧洲央行9月时对2021年和2022GDP增长率的预测值分别为5%4.6%，对通胀率的预测值分别为2.2%1.7%。虽然11月通胀率触及4.9%，欧洲央行到目前为止一直坚信其将回落至2%的目标水平之下。周四还会呈现同样的看法吗？

 

2022年收缩资产购买计划？

欧洲央行周四重点讨论的内容很可能是其定于20223月退出的疫情紧急购买计划（PEPP）。在PEPP接近到期之际有报道暗示，欧洲央行可能考虑扩展更为灵活的资产购买计划（APP），防止市场突然“断奶”。而鉴于新冠病例数激增、部分封锁管控可能妨碍经济复苏，欧洲央行维持现状的可能性越来越大。

 

Omicron变异病毒给前景蒙上阴影

欧洲央行在目前这个阶段希望保留所有选项，这导致12月会议的前景看来起扑朔迷离。2022年缩表似乎板上钉钉，但欧洲央行会做的很可能也仅限于此。欧洲央行最有可能的想法是等待Omicron变异病毒与必要管控措施对经济的影响清晰明朗后再从容制定2022年的计划。

相比美联储和英国央行，欧洲央行似乎乐于观望。货币政策的差异可能成为欧元/美元下跌的关键因素。

 

欧元/美元后市展望

欧元/美元下跌后构建了对称三角形，这是下跌延续形态。

所以，该货币对下破三角形可期，后市考验1.1235支撑位与年内低点1.1185RSI处于看跌区域，也支持价格扩大下行。

阻力可见于1130日高点1.137550天均线1.1465

 

 

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