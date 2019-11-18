易捷航空全年财报：有哪些关注点？

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英国易捷航空（EasyJet）定于周二（11月19日）发布全年财报。

数字:

税前利润4.26亿英镑，去年同期5.78亿英镑

营收63亿英镑，去年同期59亿英镑

乘客人数：预期8.6%

每座总营收预期降2.7%，运力增加10%

关注什么：

易捷航空在10月份的时候做过更新，所以我们预计明天的报没有太多的意外。在上月的最新交易报告中，该公司声称其全年利润可能处于4.2-4.3亿英镑的引导区间（高于前引导区间4-4.4亿英镑）的上端。

利润处于管理层之前目标的上端得益于燃油外的节流以及乘客人数的增加。竞争对手Ryanair和British Airways的罢工以及Thomas Cook的破产利好易捷航空。

行业竞争对手遭遇的困境平息了激烈的竞争，易捷航空趁势出击。竞争趋于平和之下消费者的座位选择减少，从而可能利多易捷航空的股价。

但易捷航空不能依赖于航空业竞争对手的困境与挫折。现在看，这些挫折可能淡去，我们将进入票价更加稳定的时期。

所以，易捷航空的竞争力与成本将成为关注的焦点。主要由于庞大又不可避免的燃油成本增加，燃油外支出将上升。但投资者将期待非燃油节流的进展。比如，投资者将寻找“自助倡议”取得进展从而帮助抵消增加的成本的信号。易捷航空将需要向投资者展示其能够控制成本，从而说服投资者认可其当前估值。

交易员也希望看到易捷航空在竞争对手Thomas Cook破产后趁机买入的18个航班时刻的更多细节。

后市展望：

脱欧一直是易捷航空投资者挥之不去的关切。但随着保守党在民调中取得不错的领先优势，脱欧协议达成的可能性似乎大于无协议脱欧的前景，这缓解了一定的忧虑。欧元区内经济增长的放慢同样值得保持关注。

需要关注的价位：

继6月跌至840p低点后，易捷航空的股价一直在反弹。即使在10月更新的交易报告揭晓后下挫8%，公司的股价还是不断构筑系列上抬的高点。

易捷航空的股价稳稳地守住其200天、100天和50天均线，发出看涨信号。阻力可见于1370p，然后上看1440p。下档方面，即时支撑可见于1280p，然后下看1185p和1065p。