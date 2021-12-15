纳斯达克100指数高位构建钻石形态- 嘉盛集团官网

FOMC将在周三召开本年度最后一次会议。有一点似乎可以肯定，那就是为了应对通胀的上涨，FOMC将投票支持加速收缩债券购买金额。但有一点仍然不确定，那就是“加速多少”？另外，FOMC对通胀与成长的预测和点阵图也是未知数。新冠病毒的Omicron变异病毒会否影响FOMC的指引？还有，2021交易年接近尾声。今年从股指涨势中获利的大型基金可能因为FOMC结果的不确定性以及为了避开年底市场流动性通常低迷的这段时间而展开获利回吐。

在近期反击历史高点失败后，纳斯达克100指数带头下跌。这个科技股密集的股指于11月22日创下历史高点，之后回撤至50天均线所在的15800附近，接着回升并试图创下历史新高，但不敌空头。空头在16413附近发起攻击，带动股指下跌的途中引发多个止损。

纳斯达克100指数目前因此正在构建一个漂亮的“钻石”形态，该形态被视为反转形态，突破后的目标为突破点加上形态高度后的位置。本例中的目标在14414.25附近，那是10月初以来低点，也是5月13日低点到近期历史高点行情的61.8%回档位，同样接近于10月初低点以来的水平支撑位。钻石形态目标价位之上的第一支撑位在前述行情的38.2%回档位，那也是上斜趋势线所在，然后是水平支撑位14996、50%回档位14863.75，200天均线与钻石形态目标交叉于14624附近。

来源: Tradingview, Stone X

如果纳斯达克100指数反弹，上档阻力在周一高点16413，那也是趋势线阻力，接着是历史高点16767.50。

美联储会议即将召开引发的紧张情绪和年末前的获利回吐似乎冲击股指，纳斯达克100指数在高位形成钻石反转形态。如果突破，后市目标在14414.25附近。

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