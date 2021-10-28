股指聚集：道指- 嘉盛集团官网

我们的内部数据显示，道指是交易最广泛的股指。投资者和交易者可以放弃单个大盘股，转而交易道指（最早的股指），从华尔街30家顶级公司中获益。因为成份股只有30只，当新闻宣告或财报发布时，该股指通常随之波动，但波幅不及个股本身。比如，微软、麦当劳和可口可乐都在周二盘后市场或周三盘前市场公布了好于预期的财报，结果道指小幅高开0.02%，而微软高开近2%（此文发稿时涨逾4.5%）。

道指在周二之前创下历史新高，并且连续第9个时段收涨。不过，周二的射日之星形态暗示道指在周三跳空高开后可能回撤，事实也的确如此。周三的K线形成了看跌吞噬K线形态，即周三K线的实体大于周二K线的实体。道指目前交投于8月16日创下的前历史高点下方。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上在35428附近有一些盘中水平支撑位，35035.94附近也有水平支撑位，那恰好也是9月20日低点到10月27日高点行情的38.2%回档位所在。该位之下有跳空开盘缺口34934、50天均线34913。上档阻力在10月27日高点35892.92、5月10日以来上斜趋势线36000附近（请看日图），接着是8月16日高点到9月20日低点的127.2%扩展位36172.78附近（请看日图）。

来源: Tradingview, Stone X

道指在周二之前连涨9个时段，而在财报周全面展开之际先后形成了射日之星和看跌吞噬K线形态。所以我们必须思考，财报季之初的突然上涨是否只是“听传闻买进、见事实沽出”行情。

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