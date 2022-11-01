纳指100的决胜时刻

纳指100涨跌在此一举？

有“美联储传话筒”之称的《华尔街日报》记者NickTimiraos表示，本周美联储议息会议很可能不会改变加息75个基点的计划。加息75个基点后，联储基金利率将升至4.0%。Timiraos还指出，美联储可能在12月议息会议上讨论将加息幅度收缩到50个基点。这一消息对大市而言实属利好，意味着本轮加息进程结束指日可待。

市场总是喜忧参半，名列纳指100（）NASDAQ100）的成分股科技巨头却未能实现盈利目标，或下调未来指引。谷歌（GOOG）每股收益为1.06，远低于预期的1.25，据报道公司收入也未达到预期。脸书母公司（META）每股盈利1.64，不及预期的1.88，同时公司还表示近期收入面临挑战，预测旗下RealityLab的2023年经营亏损可能会远超此前预期。尽管亚马逊（AMZN）的每股收益跑赢预期，但第四季度销量指引从1550亿美元下调至1400亿至1480亿美元。如果趋势延续，对于纳指100而言绝非利好消息。

同时日线显示，纳指100在2021年11月21日创下有史以来最高点16764.86。之后，纳指100交投形成下降楔形形态，6月16日触底11311.05点。纳指100随后突破楔形形态，接着回落至3月29日高点（楔形顶点）至6月16日低点的61.8%回档位13720.91。在此之后，纳指100再度下探，并在10月13日创下年初至今最低点10440.64。随后，纳指100缓步爬升，于10月25日收复近期高点11681.85

来源：Tradingview, StoneX

从4小时图来看，纳指100在10月13日探底主要由于RSI与价格走势相反。由此纳指100形成倒转头肩形态,颈线位于38.2%回档位（8月16日高点至10月13日低点），靠近11693.70，而该价格形态目标接近13000点。如果纳指100在颈线上方交投，则阻力位有可能在9月21日高点与同时间框架50%回档位之间形成，靠近12080.78点，下一阻力位则落在9月12日至9月13日出现的跳空缺口12427.62。如果价格突破阻力位失败，则第一个支撑位位于10月21日低点10977.52，10月14日缺口补回10440.64紧跟其后，第三个支撑位落在10月13日低点10440.64。

来源：Tradingview,StoneX

FOMC是否会放缓加息步伐？科技巨头是否继续放出惨淡盈利消息，下调盈利指引？纳指100正处于关键技术位。如果向上突破倒转头肩形态,价格将一路高歌上探13000附近，但是，一旦突破失败，指数价格将回落近期，一路下行直至年底！