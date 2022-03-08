国防股：可能进入长期牛市- 嘉盛官网

第一层次思考与第二层次思考的比较

Oaktree Capital Management联合创始人兼《最重要的事情》一书的作者Howard Marks强调了在做交易时所谓“第二层次思考”的重要性，但他没有对此做出明确的定义，而是在2015年的笔记中列举了以下几个例子，说明两种思考程度的区别以及“第二层次思考”“并不容易”。

“第一层次思考”：这是家好公司，买它的股票。“第二层次思考”：这是家好公司，但没有好到人人都夸赞伟大的程度，股票价值高估、股价过高，卖它的股票。

“第一层次思考”：未来成长低迷、通胀高涨，把手中的股票抛售掉。“第二层次思考”：未来好糟糕，其他人都在恐慌性抛售 ， 我们 来 买进。

“第一层次思考”： 我觉得公司盈利会下降，卖掉它的股票。“第二层次思考”：我觉得公司盈利会缩 水，但程度远低于人们的预期。如果意外好 于 预期，将利多股票。买进它的股票。

按Marks的说法，“根本的区别是第一层次思考只看到表面，只对表面现象做出反应并据此买卖”。

这样的说法对Marks来说当然成立，毕竟他的身价达到几十亿。但在某些市场环境下，简单的第一层次思考完全可以战胜更复杂的第二层次思考。

我们只要简单回溯2020年疫情爆发时的情况就可以证明上述观点是正确的。当年前10个月，像Zoom Video这样的股票，其价格飚升7倍，背后的主要逻辑是学龄前儿童都能理解的简单理论：“人们再也无法当面见到对方了，对视频聊天的需求将增加”。

（当然，Zoom Video公司的股价此后随着各国“抗疫”取得成绩而将2020年涨幅回吐80%左右，自然也有一种说法认为，至少第二层次思考可以保护交易者免于巨额亏损。）

为什么说国防股可能进入长期牛市？

我们在上文做出如此冗长的介绍是为了引入一个可能刚刚启动的、简单明了的所谓第一层次思考的潜在交易对象：国防股。俄罗斯对乌克兰的入侵赤裸裸地提醒各国在国防与军事装备上支出的重要性。举例来说，北约2021年防务支出总计1.1万亿美元，其中加拿大、德国、意大利和西班牙等体量较大国家的国防支出远低于各方达成共识的最低阈值2%。

来源: NATO, BofA Global Research

值得注意的是，美国“冷战”期间在国防上的支出占其GDP的比例高达7%。我们都希望未来不会出现同样的情况，但从历史数字看，上图上的数字都有很大的上涨空间。至少有一点似乎很清晰，即北约盟国2022年在国防上的支出几乎可以肯定将显著大于2021年。这显而易见将助力主要国防公司，并且可能在未来数年助涨其股票。

2022年及之后年份需要关注的国防股

国防公司的业绩高度依赖经济体量也高度取决于其与决策层的关系的好坏，所以从逻辑上预期，国防支出情境下受益最多的将是那些规模最大的公司。正如我的同事Becca Cattlin在 “地缘政治紧张时需要关注的国防股”一文中所说，按营收计，该领域最大的参与者是Lockheed Martin (LMT)、Raytheon Technologies (RTX)、波音 (BA) 和 Northrop Grumman (NOC)。

如下图所述，上面提到的四家公司有三家公司的股票价格在上周创下历史新高，只有波音受到旗下飞机制造业务的严重拖累。

来源: TradingView, StoneX

在未来数个季度里国防支出似将激增的背景下，无论俄乌冲突何时以及如何落幕，交易者都可能在未来数月里择机逢低买入Lockheed Martin、Raytheon Technologies 和 Northrop Grumman，只要它们的股价守住前高点。而如果读者不想承担单只股票的特定风险，只想交易这一广泛主题，那么可以考虑iShares US Aerospace and Defense ETF (ITA)。这是交易型基金，持有国防股领域30多只股票，其中有近一半为上文提到的四大公司的股票。

正如Howard Marks所举的例子，用逆向第二层次思考“战胜市场”可以赢得惊人的利润，但有时候基于最简单的第一层次思考而不做过度思考的交易同样可以取得成功。

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