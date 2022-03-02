亚洲市场开盘报告：乌克兰危机升级，VIX收于13个月高点- 嘉盛官网

俄罗斯在一支长度超过40公里宛若巨龙的车队抵达基辅后加强对乌克兰的攻势。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/3/2 13:42:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国现货市场周二收盘情况：

  • 道指跌597.65点，跌幅1.76%，收盘报在33,294.95
  • 标普500指数跌67.68点，跌幅2.51%，收于34,058.75
  • 纳斯达克100指数跌231.823点，跌幅1.63%，收于14,005.99

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌49点，跌幅0.7%；目前看现货市场开盘可能报在7,047.50
  • 日本日经225指数期货下跌460点，跌幅1.71%；目前看现货市场开盘可能报在26,384.72
  • 香港恒指期货下跌161点，跌幅0.71%；目前看现货市场开盘可能报在22,600.71
  • 中国A50指数期货下跌52点，跌幅0.35%，目前估计现货市场开盘报在14,876.45

 

  

 

俄罗斯在一支长度超过40公里宛若巨龙的车队到达基辅后加强对乌克兰的攻势，对乌克兰境内的其它多个城市的袭击也在同步进行。

  • 俄罗斯国防部长表示，为了击破“人们的反抗”，俄罗斯袭击了一座电视塔。乌克兰方面因此进一步指责俄罗斯正针对其平民。
  • 俄罗斯国家媒体表示，俄罗斯方面准备在周三进行第二轮和谈，但“尚未得到”乌方的确认。
  • 与此同时，乌克兰敦促俄方在恢复和谈前停止轰炸行动。
  • 俄方在看到一篇关于俄罗斯入侵乌克兰的文章后威胁对俄罗斯人封禁维基百科的访问
  • Nord Stream申请破产，向所有106名员工送达解除劳动关系通知
  • 英国政府率先制裁白俄罗斯个人，理由是其帮助俄罗斯入侵乌克兰

隔夜避险交易重新抬头，多种交易产品的波动性上升。华尔街普遍下跌，其中纳斯达克银行股跌逾5%、纳斯达克下跌1.6%。标普500指数回到昨天开盘价下方，不改震荡走势。VIX收于35下方不远处的13个月高点，而黄金摸至1944，创下新高。

 

油价反弹逾12%

原油在燃烧，无论是字面意思还是含蓄在内的意思都是如此。俄罗斯加紧袭击活动，轰炸了乌克兰的燃油设施。与此同时，IEA同意释出6000万桶原油以平抑油价但未能奏效。油价反弹逾12%，创下七年半最高点，之后回落至104。截至昨天收盘，ASX能源股为今年迄今“最强王者”。今天不管OPEC会议的结果是什么，能源股都没有高点回落的理由。关于OPEC决策，交易者的主要疑问仍然是其将坚持原有的增产40万桶/天的计划，还是扩大增产幅度，釜底抽薪破坏由乌克兰危机引发的反弹行情。

 

ASX 200:

ASX 200昨天开局出色，结局也不错。该指数回吐强劲反弹所斩获涨幅的一半左右，之后收于7100下方。依据美股隔夜走势，ASX200指数今天预计遭遇更多抛压。但从现实来看，该指数仍交投于周四因战争爆发而形成的区间内。也就是说，价格下破6959或上破7208，可能都需要一定级别的催化剂。如果没有，价格可能继续震荡交投。明智的交易者此时不会冲动地建立头寸。

技术股再度强力上涨5.7%，创下8月以来第二高涨幅。事实上，技术股相比周五低点已经上涨13.6%，实现20213月以来最强三连涨。但考虑到纳斯达克再跌1.5%，技术股今天能否守住全部涨幅是个问题。

 

ASX200指数202231日收于7096.5，涨幅0.67%

  • 板块方面，信息技术最强，上涨5.66%，而公用事业最弱，下跌2.15%
  • 11个板块有7个板块收高
  • 11个板块有4个板块收低
  • 11个板块有7个板块跑赢大盘
  • 141只个股（占比70.50%）上涨，50只个股（占比25.00%）下跌

 

涨幅居前的个股：

  • +14.94% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
  • +12.99% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)
  • +12.77% - Imugene Ltd (IMU.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-11.64% - Sandfire Resources Ltd (SFR.AX)
  • ·-6.33% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)
  • ·-4.22% - Evolution Mining Ltd (EVN.AX)

 

日元和美元为最强主要货币

俄罗斯侵入乌克兰后，北约的欧洲盟国与俄罗斯的边境接触可能加深。欧元成为隔夜受伤最严重的主要货币，兑加元探入1月低点，兑瑞郎暴跌至20151月（当时瑞士央行解除瑞郎挂钩欧元的政策）以来最低点。

欧元/澳元自其本月高点已下跌逾5%，且连续10个交易日走弱，为10年中第二个连续10天下挫期。均值回归会在某个时点发挥作用，但前提是市场情绪允许。展望后市，20212月低点不消一天ATR即可触达，但我们要注意价格是否可以守住202111月低点下方。如果守不住而是站于其上，可能率先发出均值回归终于发挥作用的信号。当然，那可能需要乌克兰危机方面出现一两则积极的消息，我们才可以预期欧元/澳元展开可持续的逆势反弹行情。

 

后市展望 (AEDT时间)

 

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