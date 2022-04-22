天然气将会创下新高？还是虚张声势？ 嘉盛集团官网

两周前，拜登在与欧盟委员会主席举行的联合新闻发布会上宣布了一项“减少欧洲对俄罗斯能源依赖”的计划。计划很美好，但如果大幅停用俄罗斯石油，美欧能否填补相应缺口从而避免油价飙升？答案存疑。

俄罗斯目前为欧洲供应了约40%天然气用量。俄罗斯威胁称，如果西方继续因俄方入侵乌克兰对其展开制裁，俄将切断相关天然气供应。显然，如果欧洲直接叫停俄罗斯天然气进口(或俄罗斯停止出口)，欧洲将陷入困境，面临事实上能源供应充足的情况下供应短缺。

取代俄罗斯能源供应并非易事

美欧合资企业的目标是通过今年向欧盟输送150亿立方米液化天然气缓解短缺情况。到2030年，这一目标将提高到550亿立方米。俄罗斯目前每年供应量约为1550亿立方米，合资企业目标规模(如果实现)只占俄罗斯目前供给量的9.6%。缺口巨大。

此外，液化天然气专家警告称，影响液化天然气形势最终走向的是天气因素。如果亚洲再次面临一次冬季寒潮，那么150亿立方米这个目标就有些不切实际，更不用更为遥远的500亿立方米目标。尽管如此，国际能源署(IEA)估计可以自全球市场获得大约200亿立方米液化天然气，并有望增至350亿立方米。但即便如此，这也仅为俄罗斯供应量的五分之一左右，而这也是导致价格持续上涨的一个关键原因。

不过，除天然气本身，石油对价格的影响也不容忽视。昨天，国际能源署宣布31个成员国将从紧急储备中释放1.2亿桶石油以应对供应紧张，其中60%来自美国。油价昨天应声下挫5%，能源股全线承压。而天然气期货也随之于关键水平一线动能停滞。

天然气价格于关键阻力一线步履蹒跚

日线图可以看出，天然气自3月中旬以来已重拾升势。但国际能源署(IEA)向市场大量注入石油的消息助力天然气价格于6个月高点扭转动能并收跌。随机指标超卖并和价格构筑看跌背离。但更重要的是，反弹在10月高点(6.466)和2014年2月高点(6.493)略下方停滞，这里也成为了短线一个关键水平。

最后，若干迹象显示关键阻力略下方短线动能耗尽。就目前情况来看，在欧洲没有明确计划补充俄能源缺口的背景下，基本面倾向未来几周将最终升穿6.50。但我们需要看到石油和天然气日图框架下存在的相关性，所以油价下跌可能会助力天然气在新一轮推高前展开修正。若失守昨日低点，证实看跌信号并为为回调铺平道路。但我们随后会寻求支撑位附近或上方构筑波段低点的信号，以建立调整结束预期(无论调整幅度有多小)。

可能需要看到一个全面取代俄罗斯天然气供应的切实计划才能对上升趋势构成威胁。但在此之前，天然气价格似乎有望最终拿下6.50。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易