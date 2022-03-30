“和平交易”升温，黄金考验1900 - 嘉盛官网

“请给和平一个机会。”

约翰·列侬

俄罗斯与乌克兰两国领导人可能进行和谈以及俄罗斯军队减少在乌克兰首都基辅附近的军事行动的各种消息，带来了浓厚的乐观情绪，交易者趁势积极展开所谓的“和平交易”，推动欧洲股指上涨3%、西得州原油回到100下方、黄金本月首度回到1900。

我们重点关注黄金。金价在月初赶顶至2070，到目前为止已构筑下降的高点和下降的低点。值得注意的是，14天RSI指标同样下破对应的支撑位，即50附近。如果收于当前价位附近，可能转变短线技术面，天平朝空头倾斜，下个重要支撑位将在1870附近，那是11月以来的前阻力现支撑位以及100天指数移动均线相汇处：

来源: TradingView, StoneX

如果接下来几天失守1870，则可能延续跌势，下探上涨趋势线支撑位所在的1800一线下轨。与此同时，如果乌克兰境内的军事行动重新升级，可能重振黄金买需。但要转变短线趋势，天平向多头倾斜，则可能还需有效站上1960。

来自乌克兰的日常消息继续左右着全球市场，但最近几周有关所谓“和平交易”是什么样子的例子不胜枚举。所以，如果全球领导人终于遵从和平的呼唤，黄金、原油等大宗商品以及全球股指等市场将予以响应，为交易者带来无数的机会。

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