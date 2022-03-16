股指聚焦：恒生指数（香港50指数）暴跌的四个原因 - 嘉盛官网

问：本月过去11个个交易日下跌了10个交易日，期间跌幅接近20%的是哪个股指？

答：恒生指数（香港50指数）

虽然中国发布的社会消费品零售总额和工业增加值好于预期，香港恒生指数周二还是下跌近6%，收于逾6年最低点18400附近。更令人担心的是，抛售范围广泛。恒生指数中有超过一半的公司股价当天创下52周新低。

（至少）有四个因素引发包括恒生指数在内的中国股指的空前暴跌：

1)太平洋两岸的监管治理

中国当局最近几个月对国内的科技公司和校外培训机构展开日渐严格的监管。周一有消息称，科技巨头腾讯可能因为没有遵守反洗钱规定而遭到创记录的罚款。该消息表明，当局的监管治理工作不大可能很快结束。

与此同时，美国证监会趁机开始实施《外国公司问责法案》，威胁令在两地上市的中国股票退市。被列入“预摘牌”清单的第一批五家公司中没有在美国家喻户晓的顶级公司，但投资者担心，阿里巴巴、京东和网易等可能被列入下一批清单。前述提到的公司股价周二至少暴跌8%。

2)中国爆发疫情

与此同时，中国新冠肺炎病毒病例“清零”政策正面临2020年疫情最严重时期以来的最大考验。深圳、东莞、上海甚至北京等大城市（与供应链枢纽）可能封锁以阻止病毒蔓延。恒生指数所在的香港特区，根据Our World in Data的数据，目前每百万人死于新冠病毒的新增人数达到全球之最。全城忙于“抗疫”的背景下，从日常商业到长期商务运作全部陷入一片混乱。在这样的环境中，恒生指数承压下挫也就不足为奇了。

3)房地产市场危机扩散

去年有关房地产开发商恒大陷入危机的各种消息使得很多分析师猜测，中国整个房地产市场都可能面临风险。但我们并没有看到风险马上蔓延，大部分市场参与者就把目光转向了其它地方。这可以理解，但遗憾的是，恒大危机对房地产市场的影响虽然滞后但现在可能已经显露。地方政府的土地拍卖同比下降72%，并且开发商债券的收益率现在超过25%，表明市场紧张。

4) 俄罗斯相关

最后是俄罗斯方面。美国在周初报道，俄罗斯请求中国对其在乌克兰的军事行动给予支持。值得注意的是，中国否认收到过类似请求。

但在外界看来，相较其它大国，中国对其亲密盟友在乌克兰的军事行动更为同情。而随着俄罗斯与乌克兰之间的战争持续到了第三周且没有丝毫结束的信号，中国被迫在冲突双方中择一“站队”的风险越来越大。如果做出明确的表态，中国或招致其北方近地缘贸易伙伴的怒火，抑或遭到西方国家的经济制裁。

恒重指数技术面展望

如果消化了上述因素，那么恒生指数的图表没有任何出人意料的地方：抛压沉重、价格严重超卖。当前价位，即18000一线下轨，有疫情后期反弹行情的127.2%扩展位、2012年及2016年低点。这些价位相汇构成支撑，带来在当前价位附近展开一定的短线回升的可能性。

来源: TradingView, StoneX

但只要监管、疫情、开发商与地缘政治风险这几个不利因素没有消失，目前来看恒生指数的任何回升都可能被交易者视为沽出良机。与此同时，有效下破18000区域的支撑位的话，可能打开延续下跌的空间，目标2011年低点16000区域。

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