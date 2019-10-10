DAX企稳，等待贸易谈判结果

有限贸易协议的期待推动股市温和回升。因为投资者期待今天在华盛顿开始的第13轮美中贸易对话，早盘DAX上涨。关于这次会议可以取得什么成果的报道各种各样，交易相对平稳。

由于当前争端与全球贸易放慢正影响德国经济，DAX交易员将审慎关注这美中贸易谈判中是否可以达成某种协议。

德国出口减少刺激衰退恐惧

德国数据一直表现黯淡，其中制造业处于深度萎缩中。8月出口月率同样下滑1.8%，明显差于预期的增加0.8%，并且激起德国经济本季度陷入衰退的担心。

由于贸易争端正损害全球贸易与德国经济的证据越来越多，DAX交易员可能对贸易谈判的相关消息做出强烈的回应。美国总统希望达成意义深远的协议，所以不会为有限的协议所动，但市场可能将其视为当前震荡情势的巨大进步。

DAX需要关注的价位：

DAX隔夜反弹并在今天早盘交投中企稳。强方向性趋势需要站上12170或下破12000。

如果攻克12000支撑位，可能打开先后跌至11950和11880的大门。上档阻力可见于12170，然后上攻12250和12320。