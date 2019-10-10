DAX企稳，等待贸易谈判结果

有限贸易协议的期待推动股市温和回升。因为投资者期待今天在华盛顿开始的第13轮美中贸易对话，早盘DAX上涨。关于这次会议可以取得什么成果的报道各种各样，交易相对平稳。
由于当前争端与全球贸易放慢正影响德国经济，DAX交易员将审慎关注这美中贸易谈判中是否可以达成某种协议。
德国出口减少刺激衰退恐惧
德国数据一直表现黯淡，其中制造业处于深度萎缩中。8月出口月率同样下滑1.8%，明显差于预期的增加0.8%，并且激起德国经济本季度陷入衰退的担心。
由于贸易争端正损害全球贸易与德国经济的证据越来越多，DAX交易员可能对贸易谈判的相关消息做出强烈的回应。美国总统希望达成意义深远的协议，所以不会为有限的协议所动，但市场可能将其视为当前震荡情势的巨大进步。
DAX需要关注的价位：
DAX隔夜反弹并在今天早盘交投中企稳。强方向性趋势需要站上12170或下破12000。
如果攻克12000支撑位，可能打开先后跌至11950和11880的大门。上档阻力可见于12170，然后上攻12250和12320。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十二月 16, 2019 06:47 上午
十二月 2, 2019 06:48 上午
十一月 24, 2019 11:01 下午
十一月 18, 2019 05:22 上午