PMI继续萎缩反而引发对刺激政策的期待，DAX收缩跌幅

PMI继续萎缩反而引发对刺激政策的期待，DAX收缩跌幅

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/22 17:00:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

德国PMI增强投资者对德国正走向衰退的恐惧。德国制造业PMI好于预期的43，报在43.6，这里50是荣枯分水岭。该数据虽然好于预期，但已经连续第7个月衰退。所以，制造业仍深陷萎缩泥沼。工厂与服务公司的订单以6年最快的速度下降，现在有越来越多的公司预测今年余下时间里的产出下降而不是上涨。对制造业弱势的关切正在蔓延。德国服务业活动降至7个月低点54.4，虽然仍处于扩张区域内，但接下来几个月可能下滑。如果制造业继续萎缩或者继续在当前低位徘徊，服务业PMI下滑的可能性更大。

这个曾经的欧洲经济引擎持续走弱并且仍然深陷美中贸易争端当中，三季度经济增长或许表现不佳。随着全球贸易紧张局势没有任何缓解的信号、中国需求减弱，再加上汽车业持续不景气，德国在三季度陷入衰退几乎不可避免。

DAX在PMI数据发布后冲高并削减开盘跌幅，盘中最高到11840。疲弱的数据没有冲击到风险情绪，反而引发了对刺激政策的期待，从而推高DAX。而欧元的走弱对德国这样的出口型国家是个巨大的利好。DAX的关键价位在11860，攻克此处则前景光明，后市或有上涨空间。



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