外汇技术趋势/关键价位日评（周二）

欧元/美元 – 有更多上涨的空间
欧元/美元 – 有更多上涨的空间
- 上周五美国公布惨淡的5月非农就业报告（新增7.5万人，远低于新增18.5万人的预期）后，欧元/美元站上关键的短线水平阻力位1.1320和2018年9月24日高点拉出的下降阻力。
- 从小时图RSI判断，短线上涨动能保持完好。我们转向看涨，关键的短线水平支撑位落在1.1290（也是2018年9月24日高点拉出的下降阻力构成的回档支撑&5月30日小级别下降通道的下轨），后市可能扩大上修，回踩6月7日波段高点区域1.1350后剑指关键的中线阻力位1.1420/1450（也是2018年2月15日以来主下降趋势线&3月20日波段高点）。
- 但若小时图收于1.290下方，暗示上破失败，后市可能在4月26日低点以来的中线区间内下探下个近期支撑位1.1215。
英镑/美元 – 在关键阻力位下方可能扩大下跌
- 美联储主席的温和演讲与惨淡的美国5月非农就业报告催生英镑/美元自6月4日以来上涨160点子的行情，但反弹在我们前一份报告中强调的关键短线水平阻力位1.2785下方丧失动能。受制于1.2785我们继续看跌，后市可能扩大下跌，探向1.2605后下看主支撑位1.2545/30 (也是2016年10月7日低点以来主上升区间的支撑位)。
- 但若小时图收上1.2890，上述看跌情境落空之下扩大上修，上看关键的中线阻力位1.2890（也是3月13日以来的下降趋势线）。
美元/日元 – 108.65仍是需要关注的关键阻力位
- 受上周五美国非农就业报告的打压，该货币对下跌70点子，考验6月4日波段低点107.80。该货币对后反攻我们在前一份报告中强调的关键短线水平阻力位108.65。
- 从6月4日低点开始，该货币对形成一个小级别“扩张楔形”，该形态的上轨恰好是108.65的关键阻力位。受制于关键短线水平阻力位108.65维持看跌，后市可能下跌并回踩107.80，如果下破此位，巩固更多跌势，下探下个近期支撑位107.30/10(斐波纳契扩展群)。
- 但若小时图收上108.65，上述看跌情境落空之下逼空回踩下个中级阻力位109.25（也是4月24日高点以来的下降趋势线阻力，该位在前几次反弹中都构成阻力）。
澳元/美元 – 在关键阻力0.7010/25下方出现看跌因素
- 继挑战我们在前一份报告中强调的关键短线水平阻力位0.7010后回撤70点子，并且6月10日美国时段收出一根“看跌吞噬”K线形态。
- 受制于关键短线水平阻力位0.7010/7025继续看跌，后市可能下跌并回踩0.6935，如果下破此位，可能扩大跌势，下看0.6860的区间支撑。
- 但若小时图收上0.7025，上述看跌基调落空之下扩大上修，目标关键的中线阻力位0.7065/85。
图表来自eSignal
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