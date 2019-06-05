外汇技术面趋势/关键价位日评（6月6日 周四）

欧元/美元 - 自关键阻力回落
- 逼空上行，但于我们上份报告强调的关键短线阻力1.1320略下方如期受阻。货币对于昨天（6月5日）欧盘创下日内高点1.1306，美盘收于日图看跌吞没K线形态，看跌情境巩固。
- 维持看跌，关键短线阻力1.1320，若下破1.1215或面临新一轮下行，探向1.1160，然后1.1120（2019年4月26日以来区间支撑）。反之，若小时图收于1.1320之上，看跌基调落空，后市或进一步逼空上行，攻向关键中期阻力1.1420（也是2018年2月15日以来主要下降趋势线，2019年3月20日波段高点区域）。
英镑/美元 - 几乎触及修正反弹目标
- 如期推高，几乎触及我们上份报告强调的修正反弹目标1.2785。昨天（6月5日）欧盘创下1.2744高点，随着美盘结束时日图构筑流星线，要素已转为负面。
- 关键短线支点阻力1.2785下方转回看跌，后市或进一步下行，探向1.2605，然后看向主要支撑目标1.2545/30（也是2016年10月7日低点以来主要上升区间支撑）。但若小时图收于1.2890之上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力1.2890（也是2019年3月13日以来下降趋势线）。
美元/日元 – 仍重点留意关键阻力108.65
- 108.65关键短线支点阻力下方横盘交投。关键要素无重大变化，维持看跌，后市或有新一轮下行，再度考验107.80，然后看向下个短线目标107.30/10（斐波拉契扩展水平）。
- 反之，若小时图收于108.65之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验109.60/90（也是封顶此前反弹之2019年4月24日高点以来下降趋势线阻力）。
澳元/美元 –反弹于 0.7010阻力遭拒
- 近期澳联储会议引发的反弹已于我们上份报告强调的短线关键阻力0.7010遭拒。维持看跌，下破0.6935则巩固潜在推低，或探向区间支撑0.6860。
- 反之，若小时图收于0.7010之上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力0.7065/85。
图表来自： eSignal
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