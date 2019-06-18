外汇技术趋势/关键价位日评（周三）

欧元/美元 – 扩大潜在跌势，下探中线区间的支撑位
欧元/美元 – 扩大潜在跌势，下探中线区间的支撑位
- 下破我们在前一份报告中强调的短线中性区域的下轨1.1200。昨天的下跌由“即将离任”的欧洲央行行长德拉吉的温和演讲引发。当时他说，欧洲央行可能再度降息或启动新一轮量化宽松。
- 动能已再度转为向下。受制于关键的短线水平阻力位1.1220（也是6月12日高点以来小级别下降通道的上轨），我们转向看跌，后市可能有余力下看1.1150支撑位，最低目标在中线区间的支撑1.1120。
- 但若小时图收上1.1220，可能引发上修，上攻下个中级阻力位1.1280。
英镑/美元 – 正在走小级别上修行情
- 在我们前一份报告中强调的关键水平支撑位1.2500上方展开预期中的回升。
- 英镑/美元昨天美国时段在日图上收出一根看涨锤子K线，在今天亚洲时段早盘最高到1.2570。我们的看法没有改变，守住1.2500水平支撑位继续看涨，后市可能扩大潜在上修，目标中级阻力区域1.2610/2650。
- 但若小时图收于1.2500下方，可能急跌并下探支撑位1.2460/2440 (1月3日波段低点&斐波纳契扩展群)。
美元/日元 – 108.65仍是需要关注的关键阻力位
- 继续在6月4日以来持续3周的小规模“扩张楔形”区间内横盘。在美国总统与中国国家主席计划于6月28/29日的G20峰会期间会晤的消息爆出后，昨天美国时段美元/日元上涨后回踩关键的水平阻力108.65。
- 继续看跌，后市可能回踩107.80，如果下破此位巩固更多跌势，下探下个近期支撑位107.30/10(斐波纳契扩展群)。
- 但若小时图收上108.65，上述看跌情境落空之下可能逼空上攻下个中级阻力位109.25。
澳元/美元 – 正在小级别上修中
- 设法在我们于前一份报告中强调的关键短线水平支撑位0.6830/6810处展开预期中的回升。澳元/美元今天亚洲时段早盘最高到0.6885。继续看涨，后市可能扩大潜在上修，目标中级阻力区域0.6900/6930。
- 但若小时图收于0.6810下方，重拾跌势并考验1月63日闪崩低点0.6740。
图表来自eSignal
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 20, 2022 01:56 上午
三月 24, 2022 03:49 上午
三月 8, 2022 02:59 上午
三月 2, 2022 02:28 上午