外汇技术面趋势/关键价位日评（7月17日 周三）

欧元/美元 – 继续走跌
- 推低并触及我们上份报告强调的首个短线下行目标/支撑。关键短线要素依旧消极，维持看跌，关键短线支点阻力收紧至1.1250，后市或下行，目标1.1180，然后是2019年4月以来关键中期区间支撑1.1130/1120（也是斐波拉契投射群）。
- 反之，若上破1.1250且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验中级波段高点1.1285（也是2019年1月10日以来中期下降阻力）。
- 如期走低，几乎触及我们上份报告强调的下行目标/支撑1.2370（2017年4月6日低点，斐波拉契投射群）。昨天（7月16日）美国时段创下1.2395低点。
- 如小时图RSI震荡指标所示（退出极端超卖水平），短线动能分析和艾略特波浪/分形分析显示汇价面临逆势反弹风险。关键短线支点支撑1.2370上方转向看涨，后市或有小型反弹，目标中级阻力1.2520，上限设在1.2590（也是2019年5月3日以来下降通道阻力）。
- 反之，若1.2370失守，后市或继续下跌，探向下个支撑1.2260/2210。
美元/日元 – 潜在下行触发位107.80
- 短线关键要素无重大变化。关键短线支点阻力108.60下方维持看跌，增加一个下行触发位107.80。若小时图收于107.80之下，巩固新一轮推低情境，目标短线支撑107.10。
- 但若上破108.60且小时图收于其上，看跌基调再次落空，后市或逼空上扬，再度考验关键中期阻力109.00。
澳元/美元 – 进一步走低
- 自关键中期阻力0.7040/50如期走低。对支点阻力0.7050下方反弹维持看跌，后市或进一步下行，再度考验0.6965后目标看向小型区间支撑0.6900。
- 但若上破0.7050且日图收于其上，2018年12月3日高点以来中期下跌浪落空，后市或继续反弹，攻向下个中级阻力0.7130。
图表来自： eSignal
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