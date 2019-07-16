外汇技术面趋势/关键价位日评（7月17日 周三）

欧元/美元 – 继续走跌

作者： 
2019/7/17 9:55:00
作者： 

欧元/美元 – 继续走跌


  • 推低并触及我们上份报告强调的首个短线下行目标/支撑。关键短线要素依旧消极，维持看跌，关键短线支点阻力收紧至1.1250，后市或下行，目标1.1180，然后是20194月以来关键中期区间支撑1.1130/1120（也是斐波拉契投射群）。
  • 反之，若上破1.1250且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验中级波段高点1.1285（也是2019年1月10日以来中期下降阻力）。
英镑/美元逆势反弹风险


  • 如期走低，几乎触及我们上份报告强调的下行目标/支撑1.2370（2017年4月6日低点，斐波拉契投射群）。昨天（7月16日）美国时段创下1.2395低点。
  • 如小时图RSI震荡指标所示（退出极端超卖水平），短线动能分析和艾略特波浪/分形分析显示汇价面临逆势反弹风险。关键短线支点支撑1.2370上方转向看涨，后市或有小型反弹，目标中级阻力1.2520，上限设在1.2590（也是2019年5月3日以来下降通道阻力）。
  • 反之，若1.2370失守，后市或继续下跌，探向下个支撑1.2260/2210。

美元/日元潜在下行触发位107.80



  • 短线关键要素无重大变化。关键短线支点阻力108.60下方维持看跌，增加一个下行触发位107.80。若小时图收于107.80之下，巩固新一轮推低情境，目标短线支撑107.10。
  • 但若上破108.60且小时图收于其上，看跌基调再次落空，后市或逼空上扬，再度考验关键中期阻力109.00。

澳元/美元 进一步走低



  • 自关键中期阻力0.7040/50如期走低。对支点阻力0.7050下方反弹维持看跌，后市或进一步下行，再度考验0.6965后目标看向小型区间支撑0.6900
  • 但若上破0.7050且日图收于其上，2018年12月3日高点以来中期下跌浪落空，后市或继续反弹，攻向下个中级阻力0.7130。

图表来自： eSignal



相关主题： EUR 英镑 外汇 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

欧元/美元若想逆势翻盘，先突破1.00再说
Matt Weller CFA, CMT
十月 20, 2022 01:56 上午
    欧元/美元：极性转换原则表明后市可能大跌 - 嘉盛官网
    Matt Weller CFA, CMT
    三月 24, 2022 03:49 上午
      本周重点关注货币对：欧元/美元- 嘉盛官网
      三月 8, 2022 02:59 上午
        欧元/美元：如果失守1.1125，或急跌并创下20多个月最低点 - 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        三月 2, 2022 02:28 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。