外汇技术面趋势/关键价位日评（7月16日 周二）

欧元/美元 - 或下行探向小型区间支撑
- 货币对已上行攻向短线中性区间上限1.1310，昨天（7月15日）创下1.1284高点。鉴于要素良莠不齐，我们已在上份报告中转向中性立场。
- 目前，关键要素显露当前潜在短线看跌反转迹象，货币对已于昨天（7月15日）美盘结束时，在2019年5月30日低点构成的回调阻力和2019年1月10日高点以来中期下降阻力下方构筑日图看跌流星线。
- 关键短线支点阻力1.1310下方转回看跌，后市或下跌，目标1.1210，然后是小型区间支撑1.1180。但若上破1.1310且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验6月25日波段高点1.1430。
英镑/美元 - 空头仍为主导
- 昨天的推高已在我们上份报告强调的关键短线支点阻力1.2590下方告停（创下1.2580高点）。
- 上周低点以来反弹已形成看跌小型“上升楔形”，昨天价格下破支撑，小时图震荡指标此前已于超买区构筑看跌背离。维持看跌，后市或继续下行，再度考验上周波段低点1.2440后目标看向下个短线支撑1.2370（2017年4月6日低点，斐波拉契投射位）。
- 但若小时图收于1.2590之上，看跌基调落空，后市或继续上修，攻向下个阻力1.2785。
美元/日元 - 继续下跌中
- 上周五（7月12日）美盘，货币对已推高考验我们上份报告强调的关键短线支点阻力108.60（小时图未收于其上），此后如期转跌。
- 对关键短线支点阻力108.60下方反弹维持看跌，后市或继续走低，目标短线支撑107.55和107.10。
- 但若上破108.60且小时图收于其上，看跌基调再次落空，后市或逼空上扬，再度考验关键中期阻力109.00。
澳元/美元 - 重点留意关键阻力0.7050
- 货币对已上破关键短线支点阻力0.7000，上行考验关键中期阻力0.7040/50（也是2018年12月3日高点以来下行趋势线）。
- 目前可见看涨势竭要素；2019年7月12日低点以来反弹已发展为一个小型“上升楔形”区间形态，小时图于超买区域也出现看跌背离信号。维持看跌，支点阻力0.7040/50，若小时图收于0.7025之下，巩固潜在推低情境，再度考验0.6965后目标看向小型区间支撑0.6900。
- 但若上破0.7050且日图收于其上，2018年12月3日高点以来中期下跌浪落空，后市或继续反弹，攻向下个中级阻力0.7130。
图表来自eSignal
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